MIUI ist tot – lang lebe HyperOS

Xiaomi präsentiert HyperOS – ein historischer Moment

Es hatte sich bereits angedeutet, dass Xiaomi die hauseigene Benutzeroberfläche MIUI nicht weiter fortführen wird. Doch will man den theatralischen Worten des Xiaomi-Gründers Lei Jun Glauben schenken, dann läutet das chinesische Unternehmen, mit der Einführung von HyperOS, einen historischen Moment ein.

Lei Jun präsentiert HyperOS bereits auf einem getarnten Xiaomi 14 Pro. / © Xiaomi

Natürlich handelt es sich hier in erster Linie auch um eine Benutzeroberfläche – zumindest was die Xiaomi-Smartphones anbelangt. So zeigte der CEO bereits ein getarntes Xiaomi 14 Pro in die Kameras, auf dem bereits HyperOS vorinstalliert ist. Die Basis wird auch hier weiterhin Android sein, in diesem Fall in der Version 14 (Upside Down Cake).

HyperOS ist nicht nur für Smartphones und Tablets

Lei Jun erwähnte, dass HyperOS bereits seit vielen Jahren in Arbeit sei und mehr als nur eine Benutzeroberfläche darstellt. HyperOS soll Geräteübergreifend als Betriebssystem fungieren. Damit meint der CEO nicht nur Smartphones, Tablets und Smartwatches, sondern auch die durchaus breite Produktpalette, angefangen von Küchen-Utensilien wie einem Reiskocher, über TV-Geräte, Cyber-Roboter, Lüfter und anderer IoT-Geräte wie Web-Kameras, Klimaanlagen, Wasserkocher und Staubsauger-Roboter. Nicht zu vergessen: in wenigen Wochen nicht nur E-Scooter, sondern auch E-Automobile.

Zu unserem Bedauern gab der Xiaomi-Gründer zur Präsentation keinerlei Einblicke auf HyperOS und was es denn Neues bietet. Auch erste Informationen zu den Ende des Jahres erwarteten Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro waren von Lei Jun nicht zu vernehmen. Da werden wir uns wohl noch gedulden müssen. Bis dahin lest doch einfach unseren Test des Xiaomi 13T Pro, das auch durchaus überzeugen konnte und ebenfalls in Kürze von dem neuen Betriebssystem profitiert.

Und? Steht das Xiaomi 14 oder Xiaomi 14 Pro mit dem neuen HyperOS schon auf Eurer Einkaufsliste, oder zumindest auf dem Wunschzettel? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare – ich zumindest freu mich über jeden Eintrag!