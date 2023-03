Motorola Edge 40 Pro: Erste technische Daten deuten baldigen Release an

Motorola Edge 40 Pro und seine technischen Daten

Motorola hat das Moto X40 in China vorgestellt, was hierzulande vermutlich als Motorola Edge 40 Pro erscheinen wird. / © Motorola

Der deutsche Tippgeber "SnoppyTech" ist in der Vergangenheit durch Leaks des Herstellers Motorola schon einige Male in Erscheinung getreten. Während seine Preisprognosen eher unzuverlässig sind, konnte man sich bereits auf das präsentierte Bildmaterial verlassen. Heute nun veröffentlicht der noch recht junge Informant eine Reihe von Bildern, des angeblichen Motorola Edge 40 Pro. Dem vorliegenden Material nach zu urteilen, wird das Android-Flaggschiff eine vollständige Kopie des Moto X40 für China sein, das im Dezember letzten Jahres bereits vorgestellt wurde. Mit diesem Hinweis könnt Ihr davon ausgehen, dass das Design des Edge 40 Pro, von dem des Edge 30 Pro ein wenig abweicht.

Wie vom Leaker ergänzt, befindet sich auf der Vorderseite ein 6,7 Zoll großes pOLED-Panel mit gebogenen Kanten. Die Bildwiederholfrequenz wird von 144 Hz auf 165 Hz erhöht, was ohnehin schon sehr viel war und dieses Jahr ein weiteres Mal getoppt wird. Während die FHD+-Auflösung (2.400 x 1.080 Px) und das seitlich abgerundete Display unverändert bleibt, ist unklar, was den Corning-Gorilla-Glass-Schutz über dem Panel anbelangt. Aber wir hoffen, dass es sich um eine drastische Veränderung gegenüber dem inzwischen veralteten Corning Gorilla Glass 3 handelt.

Das kommende Motorola-Flaggschiff wird von Qualcomms High-End-Chipsatz, dem Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, der auch in dem von uns getesteten Samsung Galaxy S23 und OnePlus 11 (Test) zu finden ist. Weiterhin werden 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB nicht erweiterbarer interner Programmspeicher genannt. Wir vermuten LPDDR5X und UFS-4.0-Speicher. Der Akku besitzt allen Anschein nach eine Kapazität von 4.600 mAh und wurde damit kleiner. Dafür ist das Aufladen 2023 mit 125 Watt "TurboCharge"-Power über den USB-Type-C-Anschluss möglich und noch einmal schneller.

Das voraussichtliche Design des Motorola Edge 40 Pro. / © Motorola

Was die Kamera angeht, so ist das gleiche hintere Dreifachmodul auf ein quadratisches Array angebracht, das teilweise dem Gehäuse des Edge 30 Neo ähnelt. Es gibt eine 50-MP-Hauptkamera, die zusammen mit einer 50-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera das Ruder in die Hand nimmt, beide sind ähnlich wie im letzten Jahr. Neu ist jedoch das 12-MP-Teleobjektiv, das den 2-MP-Tiefensensor ersetzt. Über den Selfie-Sensor gibt es keine Informationen, aber es ist wahrscheinlich, dass erneut eine 60-MP-Kamera auf der Front zum Einsatz kommt, wie sie auch in der chinesischen Version verbaut ist.

Und falls Ihr Euch wundert: Das Motorola Edge 40 Pro wird vom Fließband weg mit Android in der Version 13 laufen. Motorola hat noch keine Pläne für die Softwarepolitik seiner Geräte bekannt gegeben, die in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Man ist jedoch von Samsungs überragender Update-Politik entfernt.

Was haltet Ihr von den angeblichen technischen Daten der Edge-Serie von Motorola (2023)? Sollte Motorola den gleichen Preis wie für das Modell 2022 ansetzen, nämlich 899 US-Dollar? Lass uns deine Meinung im Kommentarbereich wissen.