Narwal Freo X Plus im Test: Günstiger Saugroboter für Parkett und Fliesen

Narwal verspricht mit dem Freo X Plus einen leistungsstarken Saugroboter zu einem kleinen Preis. Mit einer Saugkraft von 7.800 Pa und der "Zero-Tangle-Bürste" soll der Staubsaugerroboter Eure Wohnung von Dreck und Haaren befreien. Klappt das bei einem Kaufpreis von 330 Euro? Im nextpit-Test verraten wir Euch die zahlreichen Stärken und die wenigen Schwächen des Narwal Freo X Plus.

Die Einrichtung des Roboters geht schnell. Ihr verbindet den Saugroboter mit Eurem WLAN und führt im Anschluss, wenn vorhanden, das Firmwareupdate durch. Ziemlich praktisch, ist zudem die Unterlage für den Roboter, die Ihr an der Ladestation befestigt. So bietet Euch Narwal eine Möglichkeit, Euren Boden zu schützen, wenn Ihr fürchtet, dass der Roboter bei der Heimkehr den Boden zerkratzt.

Optional könnt Ihr die im Lieferumfang enthaltenen Einweg-Staubbehälter verwenden. Neben zwei Seitenbürsten, verbaut Narwal beim Freo X Plus eine Wischplatte, an der Ihr ein Tuch befestigt. Der Narwal-Roboter misst 35 × 35,5 × 1,7 cm. Im Lieferumfang findet Ihr, abgesehen vom Roboter und Wischtüchern, die Ladestation und einen zusätzlichen Staubbehälterfilter. Wie es der Name verrät, dient die Basis nur zum Laden des Roboters. Wassertanks und eine Absaugfunktion gibt es bei diesem Modell nicht.

Wenn Ihr ein Freund von festen Routinen seid, wird Euch mit Sicherheit die Möglichkeit von Plänen gefallen. So legt Ihr feste Tage und Uhrzeiten ein, in denen der Saugroboter seine Arbeit verrichten soll. Obendrein stellt Ihr ein, mit welchen Reinigungseinstellungen der Putz-Roboter Eure Wohnung reinigen soll.

Ist der Roboter bereit zum Putzen und die Firmware auf dem neuesten Stand, geht es ans Mapping. Bei der Kartierung erkennt der Roboter nur zwei, der drei vorhandenen Räume. Das ist halb so wild, denn im Nachgang könnt Ihr die Karte nachbearbeiten. Nach dem Mapping könnt Ihr Räume teilen oder zusammenfassen. Wenn Ihr Eure Lieblingsmöbel schützen möchtet, könnt Ihr dem Roboter No-Go-Zonen vor die Nase setzen. Stichwort Möbel, bei der Kartierung erkennt der Narwal Freo X Plus Teppiche und zeigt Euch diese in der Karte an.

Saug- und Wischleistung

Der Narwal Freo X Plus saugt auf Fliesen und Parkett zu gut für einen 300-Euro-Saugroboter. Dafür nimmt die Leistung auf Teppichen rapide ab. In einer Hinsicht ist der Freo X Plus auf Flaggschiff-Niveau.

Gefällt:

Saugleistung auf glatten Oberflächen erstaunlich gut

Top-Navigation

Keine Probleme mit Haaren



Gefällt nicht:

Wischfunktion nicht zu gebrauchen

Leistungseinbruch beim Saugen auf Teppichen

Der Narwal Freo X Plus schafft ein beeindruckendes Saugergebnis auf glatten Oberflächen. Nach dem Saugen finden wir 95 Prozent der verteilten Haferflocken im Staubbehälter des Freo X Plus. Sand nimmt der Robo-Sauger genauso gut auf. Damit nicht genug, kommt der Saugroboter bestens mit Tier- oder langen Menschenhaaren klar.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,5 g 95 % Sand (Fliesen) 10 g 9,3 g 93 % Sand (Teppich) 10 g 6,8 g 68 %

Auf Teppichen lässt der Narwal-Roboter dann kräftig nach. Die 7.800 Pa starke Saugkraft reicht nicht, um das Ergebnis auf glatten Oberflächen zu bestätigen. Gerade mal 68 Prozent des verteilten Sandes finden wir im Anschluss im Staubbehälter des Staubsaugerroboters.

Sicher hilfreich: Tipps, wie Ihr das Reinigungsergebnis verbessert

Beim Wischen hat der Freo X Plus ordentlich Luft nach oben. Das Ergebnis überrascht nicht, da Narwal eine Wischplatte verbaut. Mit anderen Worten, der Sauroboter schiebt ein Wischtuch hinter sich her. Versteht uns nicht falsch, der Narwal Freo X Plus verschmiert eingetrocknete Ketchup-Flecken nicht, schafft es genauso wenig diese Flecken wegzubekommen. Hier haben Modelle wie der Dreame L10 Prime (zum Test) die Nase vorn. Hinzu kommt, dass die Reinigung und Trocknung des Wischtuchs an Euren Händen klebenbleibt.

Der beste Saugroboter mit Wischfunktion: Roborock S8 Maxv Ultra im Test

Glatte Oberflächen sind das Lieblingsterrain des Freo X Plus. Hier machen dem Roboter sogar Tierhaare nicht zu schaffen. / © nextpit

Eure Teppiche sind vor dem Narwal-Saugroboter sicher. Sobald der Roboter Teppiche erkennt, hebt es seine Wischplatte um neun Millimeter an. Die Navigation und Hinderniserkennung sind erschreckend gut. Erschreckend gut, weil wir hier von einem Roboter reden, der Euch 329 Euro kostet. Der Narwal Freo X Plus erkennt zuverlässig neue Hindernisse und fährt eine großzügige Runde um alle Hindernisse herum.

Das kann der Budget-Tipp von nextpit: Lefant M210 Pro im ersten Test

Keiner macht dem Narwal Freo X Plus was in Sachen Navigation vor. Die Hinderniserkennung funktioniert im Test ebenfalls wunderbar. / © nextpit

Nicht selbstverständlich für diese Preisklasse ist schließlich, dass Ihr den Live-Standort des Roboters in der App seht. Nach dem Putzvorgang fährt der Freo X Plus ans Ladedock zurück. Genau zwei Stunden dauert es, bis der Roboter vollgeladen ist. Wie schon beschrieben, gibt es keine Wassertanks oder Selbstreinigungsvorgänge in der Station. Wenn der Roboter in der Station parkt, wird der Staubbeutel desinfiziert.