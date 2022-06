Nothing Phone (1): Hilfe, ich bin Nr. 33.557 in der Handy-Warteschlange

Ihr könnt Euch bereits für die Chance, ja, die Ehre anmelden, das Nothing Phone (1) vorzubestellen. Es ist das erste Smartphone des Startups von Carl Pei, das sich als Marke jetzt schon als echtes Hype-Beast beweist.

Schon seit einigen Monaten möchte ich einen großen Stimmungsbeitrag über die Sneakerisierung des Smartphone-Marktes schreiben. Um heute ein Paar Nike, Adidas oder New Balance zu kaufen, müsst Ihr Euch für Verlosungen anmelden – sehr ungeschickt als Raffles bezeichnet – und dann beten, dass die Heiligen Geister der voreingenommenen Algorithmen der Hersteller Euch auswählen und Euch das Recht gewähren, ihnen Geld zu geben, um ein Paar Turnschuhe zu kaufen, damit Ihr sie nicht bei Händlern kaufen müsst, die die Preise in die Höhe treiben.

Warteliste und 20 Euro Anzahlung, um das Nothing Phone vorbestellen zu können (1)

Puh, ich atme nach diesem fünfzeiligen Satz erst einmal durch. Aber im Grunde genommen verlagert sich das, was auf dem Sneaker-Markt passiert, nach und nach auf den Smartphone-Markt. Und Nothing, DIE gehypte Tech-Marke der Stunde, scheint in diesem Bereich eine Vorreiterrolle übernehmen zu wollen.

Um die Chance zu haben, ein Nothing Phone Smartphone (1) vorbestellen zu können, müsst Ihr Euch auf der offiziellen Website von Nothing auf eine Warteliste setzen lassen. Während ich diese Zeilen schreibe, befinde ich mich auf Platz 33.557 – ah Momentchen, 33.558 im Rennen um den Gral. Ihr könnt Eure Chancen erhöhen, indem Ihr Eure Familie und Freunde bittet, sich über Euren Empfehlungslink anzumelden und so auf der Liste nach oben zu rücken.

Aber das ist noch nicht alles: Wenn Ihr die Bestätigung erhaltet, dass Ihr an der Vorbestellungsphase teilnehmt, habt Ihr 48 Stunden Zeit, um auf den Link zu klicken, den Nothing Euch schickt. Ihr müsst dann eine Anzahlung von 20 Euro leisten, um das Nothing Phone zu reservieren (1). Diese 20 Euro werden Euch zurückerstattet und Ihr erhaltet außerdem eine zusätzliche Gutschrift von 20 Euro für Nothing-Zubehör, wie z. B. die Kopfhörer Nothing Ear (1).

Schließlich erhaltet Ihr am 12. Juli 2022 zur offiziellen Vorstellung des Nothing Phone (1) eine letzte E-Mail, über die Ihr Euer Modell bestellen könnt. Ich werde nicht weiter über dieses Geschäftsmodell schimpfen, das ich gelinde gesagt aggressiv finde. Außerdem muss ich diesen Artikel schnell fertigstellen, da es am Freitag, als ich diesen Artikel schreibe, schon spät ist und meine deutschen und englischsprachigen Kollegen von NextPit.de und NextPit.com auf ihn warten, um ihn zu übersetzen.

Aber wir sehen uns wieder, Nothing!

Was haltet Ihr von diesem System der Vorbestellungen auf Warteliste? Werdet Ihr Euer Glück versuchen?