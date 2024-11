Amazon und MediaMarkt bieten gerade das wohl schönste Android-Smartphone der Mittelklasse zum Deal-Preis an. Weniger als 300 Euro verlangen beide Shops für das Nothing Phone (2a) aktuell. Rabattiert ist hier die größere Speichervariante des Midrangers. Ob sich das Angebot lohnt, verrät Euch nextpit.

Nothing hat mit dem Phone (2a) eine noch erschwinglichere Variante des beliebten Nothing Phone (2) auf dem Markt etabliert. Es handelt sich hier aber weder um eine Lite-Variante des Nothing-Boliden, noch um eine Nachfolger. Es ist wohl am ehesten mit einer Fan-Edition zu vergleichen. Normalerweise müsst Ihr für den größeren 256-GB-Speicher 399 Euro auf den Tisch legen. Amazon und MediaMarkt drehen allerdings ordentlich an der Preisschraube und Ihr zahlt so wenig wie noch nie.

Lohnt sich das Nothing Phone (2a) von Amazon und MediaMarkt?

Während Ihr bei MediaMarkt zahlreiche Varianten des Nothing Phone (2a) erhaltet, bekommt Ihr bei Amazon nur die schwarze Version gerade günstiger. Diese kostet Euch beim nächstbesten Online-Shop gerade 326,99 Euro, während der bisherige Bestpreis bei 286 Euro lag. Diesen unterbieten MediaMarkt und Amazon jetzt allerdings noch einmal.

Gerade einmal 279 Euro verlangen die Händler. Dadurch zahlt Ihr so wenig wie noch nie und müsst Euch zudem nicht an einen Handyvertrag binden. Gerade im Vergleich zu den besten Smartphones unter 300 Euro kann das Nothing Phone (2a) glänzen. Falls Ihr also ohnehin ein neues Smartphone sucht, nicht zu viel ausgeben möchtet und zudem auf ein besonderes Design in Verbindung mit einer stabilen Leistung abzielt, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten.

Außerordentliches Design und Leistung zum günstigen Preis

Bevor Ihr die Katze im Sack kauft, haben wir das Nothing Phone (2a) bereits für Euch getestet. Unserem hauseigenen Nothing-Fan Antoine gefiel hier vor allem das richtig schicke Glyphen-Design des Mittelklasse-Smartphones. Auch die dünnen Bildschirmränder und die gute Griffigkeit wirken recht hochwertig. Hinzu kommt ein 6,7 Zoll großes 120-Hz-AMOLED-Panel und drei Jahre lang Android-Updates, sowie vier Jahre Sicherheits-Patches.

Das Nothing Phone (2a) hat eine Glyphe-Schnittstelle, die zwar eingeschränkter, aber funktional ist / © nextpit

Dank des MediaTek Dimensity 7200 Pro müsst Ihr Euch auch keine Sorgen bezüglich der Leistung machen. Im Angebot befindet sich die Version mit 12 GB LPDDR5-RAM und 256-GB-Speicher, die vor allem im Alltag flüssig läuft. Natürlich müsst Ihr bei einem Mittelklasse-Smartphone auch Abstriche machen und so hinkt die Kamera etwas hinterher. Dennoch bieten sowohl die Haupt- als auch die Ultraweitwinkelkamera jeweils 50 MP. Etwas schade ist auch das langsame aufladen und das Fehlen eines SD-Slots. Dafür hält der 5.000-mAh-Akku eine gefühlte Ewigkeit durch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Hattet Ihr das Nothing Phone (2a) bereits auf dem Schirm? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!