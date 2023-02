Nuki Smart Lock 3.0: Für kurze Zeit günstiger zu haben

Derzeit könnt Ihr bei Amazon und Saturn einen guten Deal abgreifen, wenn Ihr Euer Smart Home richtig sicher machen wollt. Denn hier gibt es das Nuki Smart Lock 3.0 gerade für 135 Euro. Wir haben uns das Angebot angeschaut und verraten Euch in unserem Deal-Check, ob sich das Ganze lohnt oder Ihr hier besser nicht zugreift.

In der Regel prüfe ich mindestens fünfmal, ob ich meinen Haustürschlüssel wirklich eingesteckt habe und dennoch ist es mir schon passiert, dass ich ihn doch in der Wohnung liegen gelassen habe. Kennt Ihr dieses Gefühl ebenfalls, dann könnte das aktuelle Angebot von Amazon und Saturn interessant für Euch sein. Denn hier gibt es das Nuki Smart Lock 3.0 für 135 Euro zu haben, mit dem Ihr Eure Haustür ganz entspannt mit dem Smartphone entriegeln könnt.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock 3.0 Entriegelt Euer Zuhause ganz einfach mit dem Smartphone

Das smarte Türschloss von Nuki könnt Ihr ganz einfach an der Innenseite Eurer Tür anbringen. Anschließend könnt Ihr mit einer Android- oder iOS-App Zugangsrechte verteilen, so dass Euer Nachbar oder Eure Familie keinen Schlüssel mehr benötigt, um hereinzukommen. Genauso leicht wie Ihr die Rechte verteilt, könnt Ihr sie auch wieder entfernen und das alles mit einer simplen Wischbewegung auf Eurem Smartphone. Zusätzlich lässt sich das Nuki Smart Lock 3.0 auch durch einen Sprachassistenten wie Alexa oder Siri steuern und bindet sich nahtlos in Euer Heimnetzwerk ein.

Lohnt sich das Nuki-Angebot von Amazon?

Preislich seid Ihr hier auf der sicheren Seite, denn günstiger gibt es das "Smart Lock" gerade nicht. Der nächstbeste Preis liegt bei Voelkner mit 158,34 Euro. Allerdings handelt es sich bei diesem Angebot nicht um einen Tiefstpreis, denn das Nuki gab es bereits für 119 Euro. Um den vollen Umfang nutzen zu können, benötigt Ihr zudem eine Bridge, die Euch noch einmal rund 90 Euro kostet. Besitzt Ihr diese nicht, könnt Ihr zwar die Tür auf- und abschließen, allerdings ist unter anderem kein Fernzugriff möglich.

Affiliate Angebot Nuki Bridge Jetzt bei Alza 16 % günstiger kaufen

Habt Ihr das smarte Türschloss also schon länger auf der Wunschliste und möchtet Euer Zuhause noch sicherer und vor allem bequemer machen, könnt Ihr hier getrost zuschlagen. Da es sich hier allerdings nicht um einen generellen Tiefstpreis handelt, müsst Ihr entscheiden, ob Ihr darauf setzt, dass Ihr das Nuki Smart Lock 3.0 in Zukunft noch einmal zu solchen Konditionen findet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Nuki Smart Lock 3.0 interessant für Euch oder habt Ihr Euren Schlüsselbund immer bei Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!