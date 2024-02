Nur 700 Euro: Samsung Galaxy S24 mit Galaxy A54 im irren o2-Deal

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Mit Galaxy A54 im Tarif!

Darum lohnt sich das Angebot

Für 1 Euro Gerätepreis bekommt Ihr hier zwei Smartphones – das aktuelle Top-Handy Samsung Galaxy S24 und das Mittelklasse-Spitzengerät Galaxy A54, das es auch in unsere Bestenliste bis 400 Euro geschafft hat. Natürlich zahlt man aber noch einen monatlichen Vertragspreis von 49,99 Euro. Aber dazu kommen wir gleich noch einmal.

Samsung hat das Galaxy S24 vor wenigen Tagen zusammen mit dem S24+ (zum Test) und dem S24 Ultra (zum Test) vorgestellt. Wie alle neuen Top-Modelle der S24-Serie hat auch das Standard-S24 die neue Galaxy AI, die für Euch in fremden Sprachen telefoniert, Präsentationen baut oder lange Meetings zusammenfasst.

Weiterlesen: Samsung Galaxy AI im ersten Test

Dazu gibt's noch das Galaxy A54, das im Test mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit, einem großartigen AMOLED-Bildschirm und der besten Update-Politik in seiner Preisklasse überzeugt.

Was ist das jetzt für ein Tarif im Samsung-Doppelpack? Ihr seid hier direkt Kunde bei o2 und profitiert damit von einem der besten Netze in Deutschland. Unterstützt wird 4G und 5G mit bis zu 300 MBit/s im Downstream sowie 25 GB monatliches Datenvolumen. Der Zusatz "+" im Tarifname Mobile M+ bedeutet außerdem, dass Ihr jedes Jahr 5 GB zusätzliches Datenvolumen erhaltet – nächstes Jahr wären es dann also schon 30 GB pro Monat. EU-Roaming und eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze sind natürlich ebenfalls dabei.

Jetzt aber zum wichtigsten Teil dieses Artikels: zur Analyse, ob sich dieses Angebot lohnt. In der folgenden Tabelle seht Ihr die ganzen Daten zum Tarif noch einmal auf einen Blick.

Tarif-Check Gerät Galaxy S24 + Galaxy A54 Tarif o2 Mobile M+ Netz Telefónica (o2) Datenvolumen 25 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 4G LTE/5G Laufzeit 36 Monate Monatliche Gebühr 49,99 € Einmalige Kosten 5,99 € Gesamtkosten 1.805,54 € Reguläre Gerätekosten 1.077,85 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 9,77 € Zum Angebot*

Über die Laufzeit von 36 Monaten ergibt das insgesamt Kosten von knapp 1800 Euro. Die Preise für die beiden Smartphones liegen zusammen bei etwa 1150 Euro – damit bleiben für den Tarif o2 Mobile M+ über die gesamte Vertragslaufzeit 727,69 Euro übrig, also rund 20 Euro pro Monat. Regulär kostet dieser Tarif übrigens 29,99 Euro im Monat – Ihr spart also monatlich fast zehn Euro der Tarifkosten.

Andersherum gerechnet würde Euch der Tarif regulär alleine bereits knapp 1.080 Euro über die dreijährige Laufzeit kosten. Effektiv bezahlt Ihr damit für das S24 und das A54 zusammen noch gut 700 Euro – und das ist ein echtes Schnäppchen – oder? Wenn Euch drei Jahre zu lang sind, könnt Ihr das Angebot auch über 24 Monate abschließen, wobei dann aber höhere monatliche Kosten und zusätzlich auch der Anschlusspreis hinzukäme – also 64,99 Euro monatlich sowie einmalig 45,98 Euro.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Mit Galaxy A54 im Tarif!

Was haltet Ihr vom Deal? Ist das Angebot interessant für Euch? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.