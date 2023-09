Nur 9,99 € monatlich: Samsung Galaxy A34 zum Schleuderpreis?

Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch gerade das Samsung Galaxy A34 mit einer geringen monatlichen Gebühr von 9,99 Euro sichern. Das Mittelklasse-Smartphone in der Flaggschiff-Optik setzt vor allem auf einen gutes AMOLED-Display und eine solide Leistungsfähigkeit zu einem geringen Preis. Ob sich der Deal allerdings wirklich lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Das diesjährige Mittelklasse-Lineup von Samsung hatte mit dem Verzicht auf das Galaxy A74 bereits Wellen geschlagen. Mit dem günstigen Galaxy A34 erhaltet Ihr einen leistungsfähigen Midranger (zur Bestenliste), der vor allem im alltäglichen Gebrauch zeigt, was er drauf hat. Zusammen mit dem "Telefónica green LTE 6 GB"-Tarif zahlt Ihr bei MediaMarkt gerade nur 9,99 Euro monatlich.

Das Samsung Galaxy A34 nutzt ein 6,6 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Damit ist es noch einmal etwas größer als der Bildschirm des A54. Außerdem findet sich MediaTek Dimensity 1080 mit einer Speicherkonfiguration von 6 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher, sowie ein 5.000 mAh starker Akku im Midranger. Die 48-MP-Hauptkamera wird durch eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 5-MP-Makrokamera unterstützt. Welche Probleme das Gerät dennoch hat, erfahrt Ihr im Test zum Galaxy A34 von meinem Kollegen Rubens.

Der Samsung-Deal im Tarif-Check

Bei diesem Angebot schließt Ihr noch einen Handyvertrag ab. Dabei handelt es sich genauer gesagt um einen Freenet-Tarif im 4G-Netz der Telefónica, bei dem Ihr 6 GB Datenvolumen zur Verfügung habt und mit maximal 50 MBit/s surft. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate und kommen mit monatlichen Kosten in Höhe von 9,99 Euro einher. Zusätzlich erwartet Euch eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro, sowie eine einmalige Gerätezahlung von 109,99 Euro.

Samsung-Deal im Überblick Eigenschaft Samsung Galaxy A34 mit Freenet-Tarif Tarif Telefónica green LTE 6 GB Datenvolumen 6 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 Euro Einmalige Gerätekosten 109,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 394,69 Euro Reguläre Gerätekosten 288,89 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 4,41 Euro Zum Angebot*

Effektiv zahlt Ihr bei diesem Deal 4,41 Euro monatlich für den Tarif zusätzlich. Das Smartphone ist bereits für 288,89 Euro im Netz erhältlich, allerdings dürfte es recht schwer werden einen Tarif für unter 4,50 Euro im Monat zu finden. Dennoch dürfte sich der Deal nicht für alle lohnen.

Lohnt sich das Samsung-Angebot von MediaMarkt?

Das Problem bei diesem Angebot sind die hohen einmaligen Kosten zu Beginn. So zahlt Ihr im ersten Monat bereits 164,92 Euro und somit nur etwa 120 Euro weniger, als Ihr bereits für das Handy hinlegen müsstet. Möchtet Ihr nicht so viel Geld auf einmal ausgeben, lohnt sich ein Blick in andere Angebote, allerdings sind die monatlichen Kosten dann entsprechend höher. Insgesamt kommt Ihr, zumindest bei MediaMarkt, derzeit nicht günstiger davon.

Die niedrigen monatlichen Kosten hingegen sind ein klarer Pluspunkt. Und wenn Ihr ohnehin auf der Suche nach einem ordentlichen Mittelklasse-Smartphone seid und rund 165 Euro übrig habt, könnt Ihr Euch den Deal definitiv einmal näher anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist Euch die verhältnismäßig hohe Anzahlung ebenfalls zu viel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!