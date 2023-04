Nur kurze Zeit: Nuki Smart Lock 17 Prozent günstiger!

Falls Euch Sicherheit in Eurem Leben und Zuhause wichtig ist, solltet Ihr gerade unbedingt mal Amazon checken. Denn der weltgrößte Online-Versandhändler bietet derzeit das Nuki Smart Lock 3.0 zum aktuellen Bestpreis von 125 Euro an. In diesem Deal-Check verraten wir Euch natürlich, ob sich das Angebot lohnt und Ihr hier wirklich etwas sparen könnt.

Habt Ihr Euren Vermieter ebenfalls auf der Kurzwahl-Taste, weil Ihr gerne Euren Schlüssel in der Wohnung liegen lasst, oder habt Ihr bereits vor Eurem Haus gestanden und keiner konnte die Klingel hören? Dann hat Amazon den perfekten Deal für Euch auf Lager. Ihr könnt Euch hier gerade das Nuki Smart Lock 3.0 zum Preis von 125 Euro sichern und Eure Haustür ganz einfach mit dem Smartphone entriegeln.

Das Nuki Smart Lock 3.0 lässt sich sehr einfach an der Innenseite Eurer Tür befestigen. Nach erfolgter Montur müsst Ihr nur noch die Zugangsrechte via Nuki-App verteilen und schon brauchen Eure Freunde und Familienmitglieder keinen Schlüssel mehr, um Euer Reich zu betreten. Habt Ihr Euch mit Euren Freunden zerstritten, könnt Ihr die Zugangsrechte durch eine einfache Wischbewegung natürlich auch wieder entfernen. Nutzt Ihr bereits mehr Smart-Home-Produkte, könnt Ihr das smarte Türschloss einfach in Euer Netzwerk einbinden und auch via Sprachbefehl steuern.

Lohnt sich das Nuki-Angebot von Amazon für Euch?

Derzeit gibt es das Nuki Smart Lock 3.0 nirgends günstiger. Der letzte spannende Deal-Preis lag bei 135 Euro und der bisherige Bestpreis bei 119 Euro. Bei Saturn findet Ihr gerade den nächstbesten Deal und zahlt hier immerhin noch 149,99 Euro. Um das Smart Lock wirklich in vollem Umfang nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch eine Bridge. Diese kostet Euch gerade noch einmal 98,25 Euro bei Amazon. Auch ohne das zusätzliche Gadget könnt Ihr die Tür mit dem Smartphone ent- und verriegeln, allerdings ist kein Fernzugriff möglich.

Wollt Ihr Euer Zuhause wirklich sicherer machen, vergesst häufig Eure Schlüssel oder prüft nach dem Verlassen Eures Hauses zehnmal, ob die Tür wirklich verschlossen ist, seid Ihr mit diesem Angebot wirklich gut beraten. Günstiger gibt es das Nuki Smart Lock 3.0 nämlich in der Regel nur an Deal-Tagen wie dem Black Friday und selbst dann ist es fraglich, ob der Preis wieder unter 125 Euro fällt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits ein Smart Lock? Teilt Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit der Community!