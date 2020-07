OnePlus Nord: So verfolgt Ihr den AR-Launch mit Gewinnspiel

Gefühlt wartet die gesamte Technikwelt auf die Vorstellung des neuen OnePlus Nord. Kein Wunder, hat OnePlus in den vergangenen Wochen einen enormen Marketingaufwand vorab der offiziellen Vorstellung betrieben, der auch für den AR-Launch nicht abnehmen wird. So hat OnePlus niemand Geringeres als den bekannten YouTuber Unbox Therapy mit 16,9 Millionen Followern als Partner für den Launch gewinnen können.

So können OnePlus-Fans den globalen Launch des Nord einerseits bei YouTube live mitverfolgen. OnePlus hat den Link zum Livestream bereits auf dieser Website eingebaut.

Für Android und iOS existiert eine App namens OnePlus Nord:

Über die App kann die AR-Präsentation am Tag der Vorstellung live mitverfolgt werden. Als Anleitung schreibt OnePlus in einer E-Mail:

Wer eine physische AR-Einladung erhalten hat, wird nach der Auftaktveranstaltung am AR-Erlebnis teilnehmen können, schreibt OnePlus. Dafür muss der auf der rechten Seite befindliche QR-Code auf der kleinen Platte mit der App gescannt werden. Die Einladungen wurden vor allem an Medienvertreter verschickt. Wir versuchen morgen, die Eindrücke für Euch festzuhalten.

I have made the path to get the @oneplus #Nord directly from the Nord. I am ready for the launch are you? #OnePlusNord @OnePlus_IN @OnePlus_Support @OnePlus_UK @UnboxTherapy @TechnicalGuruji @getpeid @PeteLau @AmanManderna @MKBHD pic.twitter.com/3TWMxSpfaF