OnePlus Open: Erste Bilder zeigen überarbeitetes Design des Foldables

Der französische Leaker Steve Hemmerstoffer (über SmartPrix), welcher uns die ersten Bilder des OnePlus Open geteilt hat, aktualisierte jetzt das Aussehen des augenscheinlichen endgültigen Modells des zukünftigen OnePlus Open – dem ersten Foldable der Oppo-Tochter. Offensichtlich hat das Gerät eine bedeutende Iteration durchlaufen, indem es ein breiteres Seitenverhältnis als zuvor erhalten hat. Das zeigt, dass das OnePlus Open mehr dem Oppo Find N2 (Test) seines Schwesterunternehmens und dem kürzlich von uns getesteten Google Pixel Fold ähneln könnte.

Altes (links) vs. neues Rendering (rechts) des OnePlus Open. / © OnLeaks/SmartPrix

Außerdem gibt es sichtbare Änderungen an den Ecken, die jetzt runder sind. Auch das 6,3-Zoll-Display scheint sich dem anzupassen, indem es an den Ecken einen größeren Radius aufweist. Im inneren Bereich, in dem der Klappbildschirm untergebracht ist, wurde die Frontkamera in die rechte obere Ecke verlegt. Zudem wird vermutet, dass das faltbare Innendisplay immer noch 7,8 Zoll groß ist und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine 2K-Auflösung hat.

Gleichzeitig scheint das Kamera-Array mit den drei Optiken leicht überdimensioniert zu sein, da er den größten Teil der strukturierten Rückseite einnimmt. Die drei Sensoren sind immer noch zu sehen – hinzugekommen ist eine neue Vorrichtung, bei der es sich vermutlich um einen Lasersensor handelt. Der Alert-Slider befindet sich nach wie vor auf der Seite, während die Lautsprecher an den Seiten neu platziert wurden.

Das neue Rendering des OnePlus Open zeigt, dass es ein kürzeres Profil und eine größere Kamerainsel auf der Rückseite hat. / © OnLeaks / Smart Prix

Es ist davon auszugehen, dass die technischen Daten des OnePlus Open ähnlich sind wie in dem vorherigen Bericht. Es wird von einem Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, der mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz gekoppelt ist. Die Akku-Kapazität soll bei 4.800 mAh liegen und eine 100-Watt-Schnellladefunktion unterstützen. Das Kameramodul besteht aus einem 48-MP-Hauptsensor, einer 48-MP-Ultraweitwinkel- und einer neuen 64-MP-Periskop-Kamera mit einem 3-fachem optischen und somit verlustfreien Zoom.

Unklar ist, ob das OnePlus Open wie das Samsung Galaxy Z Fold 5 und das Google Pixel Fold wasserdicht und mit einem Stylus kompatibel sein wird. Das Oppo Find N2, das exklusiv in China erhältlich ist, hatte keinen dieser Hardware-Vorteile.

Das OnePlus Open sollte Gerüchten zufolge am 29. August in New York enthüllt werden. Laut dem Leaker Max Jambor wurde dies jedoch auf einen späteren Termin verschoben und könnte irgendwann im September enthüllt werden, da das Unternehmen seinen Displaylieferanten wechselt.

Welches der beiden Formfaktoren des OnePlus Open bevorzugt Ihr? Ist die breitere Variante praktischer? Teilt uns Eure Meinung gern im Kommentarbereich mit.