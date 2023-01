Nur heute: Philips Hue White Ambiance im Viererpack für 49,99 Euro!

bei Saturn könnt Ihr Euch im heutigen Tagesdeal wieder ein ganz besonderes Angebot sichern. So gibt es die Philips Hue White Ambiance LED Lampen im Viererpack für gerade einmal 49,99 Euro. Dabei handelt es sich um Glühbirnen mit einer E27-Fassung, für die Ihr in der Regel deutlich mehr hinlegen müsst. Warum sich das Angebot lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Geht es Euch wie mir, dann dürftet Ihr das Gefühl kennen, das mich beschleicht, wenn ich an die nächste Stromrechnung denke. Um dem ganzen etwas vorzubeugen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist smarte Beleuchtung, mit der Ihr nicht nur das Licht dimmt, sondern auch Routinen einstellt oder ganz einfach eine gewünschte Atmosphäre schafft. Aktuell bekommt Ihr ein Set mit vier solcher Lampen von Philips Hue für gerade einmal 49,99 Euro.

Affiliate Angebot Philips Hue White Ambiance Im Viererpack richtig sparen!

Bei diesem Angebot handelt es sich um Lampen mit einer E27-Fassung, wodurch sie in die meisten handelsüblichen Lampen und Leuchten hineinpassen. Dabei unterstützen sie nicht nur IFTTT-Protokolle, sondern auch den neuen Smart-Home-Standard Matter. Mit diesem könnt Ihr Euer gesamtes Smart Home zentralisiert steuern und benötigt keine verschiedenen Hubs mehr. Nutzt Ihr also verschiedene Smart-Home-Geräte oder wollt Euer Zuhause umstellen, müsst Ihr nur noch darauf achten, dass die Produkte eine Matter-Zertifizierung haben und schon könnt Ihr Matter als Dachstandard und Thread als Standardprotokoll für alle möglichen Funktionen nutzen.

Lohnt sich das Tagesangebot von Saturn wirklich?

Nach einem Check im Netz stellt sich heraus, dass Ihr das Viererpack aktuell nirgends günstiger erhaltet. Das nächstbeste Angebot liegt hier bereits bei 68,89 Euro. Besonders spannend wird das Angebot allerdings erst, wenn wir uns die Preise für Einzellampen anschauen. So zahlt Ihr bei Media Markt für eine einzige "Philips Hue White Ambiance"-Lampe bereits 29,99 Euro, spart hier also 69,97 Euro im Vergleich zum Einzelpreis. Es handelt sich zudem um den bisherigen Tiefstpreis, den Ihr normalerweise nur an bestimmten Deal-Tagen abgreifen könnt.

Mit den "Philips Hue White Ambiance"-Leuchten könnt Ihr zwischen verschiedenen Szenarien auswählen. / © Saturn

Wollt Ihr Euer Zuhause also mit smarter Beleuchtung bestücken und somit die ersten Schritte in der Smart-Home-Welt tätigen – oder braucht einfach nur neue LED-Lampen von Philips, dann ist das Angebot definitiv eine Empfehlung wert. Hinzu kommt, dass Ihr zwar etwas mehr für die Lampen zahlt, als für handelsübliche Glühbirnen, allerdings spart Ihr nicht nur Strom, sondern erhaltet Lampen, mit denen Ihr Euer Zuhause ohne Probleme in verschiedenen Weißtönen bestrahlen könnt, um für das richtige Ambiente zu sorgen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Smart-Home-Produkte, die Matter-kompatibel sind oder nutzt Ihr weiterhin klassische Leuchtmittel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!