Pixel 6 und Pixel 6 Pro: Google verrät Termin für Live-Event

Google hat heute das Veröffentlichungsdatum des neuen Pixel 6 und Pixel 6 Pro bekannt gegeben! Die ersten Smartphones mit dem neuen Tensor-Prozessor werden noch in diesem Monat offiziell vorgestellt. Mit dem Release der neuen Pixel-Geräte ist es zudem wahrscheinlich, dass Android 12 dann auch auf Pixel-Geräten zur Verfügung steht.

Vorstellung des neuen Pixel 6 und Pixel 6 Pro ist für den 19. Oktober geplant

Die neuen Modelle werden die ersten Smartphones sein, die mit Android 12 ausgeliefert werden

Preise für die neuen Pixels sind noch nicht bekannt

Per E-Mail informierte uns Google soeben über ein Online-Event am 19. Oktober um 19 Uhr! Die Markteinführung erfolgt einige Monate nachdem Google selbst einige der wichtigsten Features der neuen Geräte aus erster Hand vorgestellt hat.

Der Termin war allerdings bereits Mitte September von einer australischen Fluggesellschaft geleakt worden. Neben dem mit Spannung erwarteten Tensor-SoC hob Google in seinen Werbespots auch die Änderungen an der Benutzeroberfläche hervor, die mit dem Android 12-Update und dem neuen Material You einhergehen.