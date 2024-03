Zwei Probleme gelöst: Ist die Pixel Watch 3 endlich für alle?

Im Gegensatz zu Samsungs Galaxy-Smartwatches, die in verschiedenen Größen angeboten werden, sind die Pixel Watch und die Pixel Watch 2 von Google nur in einer einzigen Größe von 41 mm erhältlich. Aber zugegeben: An einem breiten Handgelenk sieht das ganz schön klein aus. Anfang des Jahres wurde gemunkelt, dass Google die Pixel Watch 3 auch in einer größeren Option auf den Markt bringen würde. Jetzt gibt es konkretere Hinweise.

