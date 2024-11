Ursprünglich wollten wir Euch bereits vor einigen Tagen von diesem Angebot berichten. Allerdings war der Deal so schnell vergriffen, dass wir nicht einmal einen Artikel dazu verfassen konnten. Doch nun ist die Playstation 5 bei klarmobil mit einem Tarif wieder erhältlich. Für gerade einmal 9,99 Euro monatlich könnt Ihr Euch (oder Euren Kindern) hier die PS 5 Slim in der Fortnite-Edition im Schubladenvertrag sichern. Wie gut das Angebot tatsächlich ist, verrät unser Tarif-Check.

Als ich das Wort "Schubladenvertrag" zum ersten Mal hörte, dachte ich, dass es was mit dem Enkeltrick gemein hätte. Allerdings bezeichnet dies nur einen Mobilfunkvertrag, den Ihr abschließt, um günstig an ein Smartphone oder bestimmtes Gerät zu kommen. Dies trifft auch auf das aktuelle Angebot zum Black Friday von klarmobil zu. Hier könnt Ihr Euch eine Playstation 5 Slim mit Fortnite-Branding und -Goodies für 9,99 Euro monatlich schnappen. Möglich wird dies durch einen Handyvertrag im Vodafone-Netz.

Playstation 5 Slim für weniger als 350 Euro: Schubladenvertrag macht's möglich

Beim Tarif handelt es sich um eine Allnet-Flat, die direkt von klarmobil vertrieben wird. Hier seid Ihr im LTE-Netz von Vodafone unterwegs und könnt monatlich 30 GB Datenvolumen verbrauchen. Dafür steht Euch eine Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung. Ihr müsst mit 9,99 Euro als Abschlag pro Monat rechnen und noch einmal 99 Euro für die Konsole. Einen Anschlusspreis oder Wechselbonus gibt es hier allerdings nicht.

klarmobil Allnet-Flat + PS 5 Slim Netz Vodafone Datenvolumen 30 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 € Einmalige Gesamtkosten 99,00 € Monatliche Kosten 338,76 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Playstation 5 Slim (Fortnite-Edition) – 359,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 0,84 € Zum Angebot

Die Playstation 5 Slim in der "Fortnite Cobalt Star"-Variante, wie das Modell exakt heißt, gibt es unter anderem bei MediaMarkt für derzeit 359 Euro*. Das ist bereits ein richtig gutes Angebot. Allerdings zahlt Ihr bei klarmobil nach Ablauf der Mindestlaufzeit nur 338,76 Euro. Ob Ihr den Handyvertrag nutzt oder nicht – das Angebot kann sich definitiv sehen lassen.

Beachtet allerdings, dass Ihr den regulären Preis über die Mindestlaufzeit lediglich rabattiert bekommt. Bedeutet, dass Ihr nach zwei Jahren die Schublade öffnen solltet, um den Vertrag wieder zu kündigen, da ansonsten 29,99 Euro pro Monat fällig werden.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Eine Playstation 5 dürfte bei den meisten Kindern auf der Wunschliste stehen. Günstiger dürftet Ihr so schnell auch nicht an eine PS 5 Slim kommen, die erst im Laufe des Jahres 2023 veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um eine etwas kleinere Variante der bekannten Konsole. Zusätzlich lässt sich bei der hier angebotenen digitalen Variante auch das Laufwerk nachrüsten und mit 1-TB-Speicherplatz ist dieser auch größer, als bei der Standard-Version. Einen Standfuß hat das Gerät dafür nicht.

Bei der "Cobald-Star"-Edition gibt es zudem noch zahlreiche Ingame-Items für eines der beliebtesten Games unserer Zeit: Fortnite. Dabei gibt es folgende Goodies im Wert von rund 5.000 V-Bucks (rund 37 Euro):

Cobalt Schneefuß-Outfit (mit LEGO®-Stil)

Sapphire Stern Rücken-Accessoire

Indigo Inverter Spitzhacke

Verwitterter Schnee Streifen-Lackierung

Cobalt Crash-Schlagzeug

Stellar Spheres Raketenspur

Stellar Spokes Räder

Stellar Velocity Spur

1.000 V-Bucks

Möchtet Ihr also Euren Kindern oder kindgebliebenen Männern, zu denen ich mich auch zähle, zu Weihnachten eine echte Freude machen, ist die Konsole jeden Cent wert. Gerade in diesem Angebot ist sie zum Bestpreis erhältlich. Könnt Ihr mit dem Handyvertrag nichts anfangen, packt ihn einfach in die Schublade. Wenn doch, ist der Deal sogar doppelt interessant. Aufgrund der kurzen Laufzeit des letzten Angebotes solltet Ihr Euch jedoch beeilen, denn das Angebot kann jederzeit enden. Dann bleibt Euch lediglich die MediaMarkt-Alternative für 359 Euro.

Was haltet Ihr von solchen Schubladenverträgen? Habt Ihr sie schon einmal abgeschlossen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!