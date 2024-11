Das S25 Ultra soll ein verfeinertes und eleganteres Design erhalten. Samsung plant offenbar ein abgerundetes Gehäuse, das für eine angenehmere Haptik sorgen könnte. Die Abmessungen des Geräts sollen 162,8 x 77,6 x 8,2 mm betragen, wodurch es das dünnste Ultra-Modell wäre. Das Display könnte auf 6,9 Zoll anwachsen, wobei dünnere Ränder mehr Bildschirmfläche bei ähnlichen Geräteabmessungen ermöglichen.

Die Kamera des Samsung-Smartphones verspricht einige interessante Verbesserungen. Die Ultraweitwinkel-Kamera soll ein Upgrade auf 50 MP erhalten und den Samsung ISOCELL JN3-Sensor mit einer Pixelgröße von 0,7 μm verwenden. Die Hauptkamera behält voraussichtlich ihre 200 MP bei, während Gerüchte über eine Verbesserung der 3x-Zoom-Kamera auf 50 MP kursieren.

Galaxy S25 Ultra camera specifications have been confirmed.

The only upgrade is the ultra-wide-angle sensor, 50MP 0.7um ISOCELL JN3 sensor, the main camera 200MP HP2 (small process upgrade model unchanged), 3x is still 10MP IMX754, 5x is still IMX854 50MP 0.7 um