Prime Day 2023: Xiaomi-Smartphone-Knaller für 199 Euro

Muss es für Euch nicht immer das neueste Apple- oder Samsung-Flaggschiff sein, dann solltet Ihr jetzt bei Amazon vorbeischauen. Denn das Online-Versandhaus senkt den Preis des Xiaomi Note 11 Pro + auf gerade einmal 199 Euro und verlangt so wenig, wie noch kein anderer Händler zuvor. Besonders spannend ist hierbei, dass die unverbindliche Preisempfehlung mit 399,90 Euro fast doppelt so hoch ist.

Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ setzt auf einen perfekt kalibrierten 120-Hz-AMOLED-Bildschirm mit einer genauen Farbmetrik. Die Hauptkamera besteht aus einem 108-MP-Weitwinkelobjektiv, das durch eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und einen 2-MP-Makrosensor ergänzt wird. Der 4.500-mAh-Akku läuft lange und lässt sich dank 120-W-HyperCharge schnell wieder aufladen. Der MediaTek Dimensity 920C ist zwar kein Leistungsmonster, konnte aber in unserem Test zum Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ seine Pflicht erfüllen.

Wie gut ist das Xiaomi-Angebot von Amazon wirklich?

Natürlich nutzt Amazon auch bei diesem Angebot die unverbindliche Preisempfehlung, um den Rabatt aufzublähen. Während Euch der Händler 50 Prozent verspricht, sieht der Markt doch etwas anders aus. So hat sich in den letzten Monaten ein Preis von rund 250 Euro für das Xiaomi (zur Bestenliste) etabliert. Auch wenn Amazon hier wieder in die Trickkiste greift, ist das Angebot wirklich gut, denn bisher ist der Preis nie unter 218 Euro gefallen.

Passend dazu: Die besten Smartphones für weniger als 300 Euro

Möchtet Ihr also ein wirklich gutes Smartphone für weniger als 300 Euro, seid Ihr mit diesem Deal gut beraten. Beachtet jedoch, dass sich der Preis des Angebots jederzeit ändern kann, da nur eine begrenzte Stückzahl zu diesem Deal-Preis verkauft wird. Außerdem solltet Ihr bedenken, dass der Update-Support hier etwas zu wünschen übrig lässt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!