Prime Days 2.0: Amazon macht mit den Echo Buds (2. Gen.) den Anfang

Bis zu 36 Prozent Rabatt für die Echo Buds (2. Gen.) im Prime Deal

Kabellose Ohrhörer gibt es wie Sand am Meer. Jedoch welche die nicht nur mit Apples Siri oder Googles Assistant, sondern auch mit Alexa Sprachsteuerung funktionieren nur wenige. Doch genau das beherrschen die Echo Buds der zweiten Generation. Und im Angebot sind sie für die kommenden zwei Tage (heute und morgen) auch noch. In den Farben Schwarz und Weiß stehen die mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestatteten Ohrhörer ab 79,99 Euro zum Kauf bereit. Der reguläre Preis beträgt bei den Echo Buds mit kabelgebundenen Ladeetui 119,99 und ohne eine Bindung an einem Kabel 139,99 Euro. Heute und morgen bezahlen Prime-Mitglieder aber nur 79,99 Euro, beziehungsweise 89,99 Euro. Also einfach mal 33 % oder 36 % gespart.

Die nach IPX4 geschützten 20 x 19 x 19 Millimeter kleinen Echo Buds (2. Gen.) wiegen pro Hörer gerade einmal 5,7 Gramm und bieten mit einer Akkuladung einer kontinuierlichen Musikwiedergabe von bis zu 5 Stunden. Ohne ANC sind es sogar 6,5 Stunden. Mithilfe des mitgelieferten Ladeetuis kommen Nutzer:innen unterwegs bis zu 19,5 Stunden Stereo-Sound aus. Die 5,7 Millimeter großen Klangtreiber überzeugen mit einem leistungsstarken und dynamischen Klang in niedrigen und auch hohen Frequenzen.

Heut und morgen sind die Echo Buds der 2. Gen. um bis zu 36 % reduziert. / © Amazon

Insgesamt drei verbaute Mikrofone pro Ohrhörer (2x außen und 1x innen) in Kombination mit einem Realtek-RTL8763C-Prozessor, sorgen für eine genaue Analyse der Umgebungsgeräusche und optimierten Sprachbefehlen. Unterstützt werden die Audio-Profile (HFP) für Anrufe, A2DP für Audiostreaming und AVRCP für die Sprachsteuerung. Unterschiedliche Ohrpolster sorgen für einen passgenauen Sitz und verhindern durch eine Belüftungsöffnung der Ohrhörer einen unangenehmen Druck im Ohr.

Auch der Echo Dot (3. Gen.) und Fire TV Stick sind reduziert

Der Vollständigkeit halber wollen wir euch natürlich nicht den ebenfalls im Angebot befindlichen Amazon Echo Dot der dritten Generation und den Fire TV Stick unterschlagen. Die Rabatte sind mit 4 % und 18 % kein "Super-Schnäppchen", verheimlichen wollen wir sie Euch dennoch nicht. Der kleine intelligente Lautsprecher mit Alexa Sprachsteuerung kostet somit anstelle der üblichen 49,99 Euro nur noch 17,99 Euro. Aber das sind doch keine 18 % sondern mehr als die Hälfte! Stimmt – den Dot gab es aber auch schon für 21,99 Euro zu kaufen.

Auch der allseits bekannte und nicht minder beliebte HDMI-Streaming-Stick ist aktuell im Portfolio der Amazon Prime Deals. Einen satten Euro gilt es zu sparen. Nicht zur unverbindlichen Preisempfehlung, denn die betrug 39,99 Euro, sondern zu dem zuletzt günstigsten Preis von 22,99 Euro. Also bezahlt ihr jetzt 21,99 Euro für den Fire TV Stick mit Alexa Sprachsteuerung über die mitgelieferte Fernbedienung.

Hinweis: Der Prime Day ist nur für Prime-Mitglieder. Um den Service von Amazon zu testen, könnt Ihr ein Prime-Probe-Abo abschließen.