Prime Video, Disney+ & Netflix: Die neuen Filme und Serien der Woche

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit mehr als 25 Filmen und Serien auf Sendung. Zu den Highlights gehören The Expanse, Titans, The Unforgivable und Gnadenlos. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Zwischen dem 6. und 12. Dezember 2021 dürfte das Hauptaugenmerk vor allem auf dem Programm von Amazon Prime Video liegen, die mit der sechsten Staffel von The Expanse das Finale der Serie feiern. Außerdem zeigt man den neuen Action-Thriller Tom Clancy's Gnadenlos (engl. Without Remorse), ein Spin-Off der Filmreihe rund um Jack Ryan. In den Hauptrollen sind Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith und Guy Pearce zu sehen. Außerdem wird Prime-Mitgliedern War Dogs, Trolls World Tour und die erste Staffel von The Ferragnez zum Streamen angeboten.

Namhaft ist in dieser Woche auch das Programm von Netflix gespickt. Hier startet die dritte Staffel der DC-Superhelden-Serie Titans mit den Batman-Sidekicks Dick Grayson und Jason Todd - besser bekannt als Robin(s) - Starfire, Rave, Beast Boy und Co. Außerdem feiert mit The Unforgivable unter anderem das Filmdrama der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt seine Premiere. Für dieses konnte man Sandra Bullock, Viola Davis und Vincent D'Onofrio gewinnen. Disney+ hingegen hält sich mit Neuheiten zurück. Good Trouble wird in der dritten Staffel gezeigt und die drei Jahre alte Serie Trust konnte zeitweilig exklusiv aufgenommen werden.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 49

David und die Weihnachtselfen ab 6. Dezember

Titans: Staffel 3 ab 8. Dezember

Die Patchworkfamilie: Staffel 4 ab 9. Dezember

Asakusa Kid ab 9. Dezember

The Unforgivable ab 10. Dezember

Zurück ins Outback ab 10. Dezember

Zwei ab 10. Dezember

Anónima - Nachricht von Unbekannt ab 10. Dezember

Immer noch nicht meine Liga ab 10. Dezember

Aranyak - Aus dem Wald ab 10. Dezember

Twentysomethings: Austin ab 10. Dezember

Saturday Morning All Star Hits! ab 10. Dezember

Wie man Weihnachten verhunzt: Die Beerdigung ab 10. Dezember

Inspector Koo ab 11. Dezember

The Hungry and the Hairy ab 11. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 49

Trolls World Tour ab 6. Dezember

Ich bin dann mal weg ab 7. Dezember

War Dogs ab 8. Dezember

The Ferragnez Staffel 1 ab 9. Dezember

The Expanse Staffel 6 ab 10. Dezember

Tom Clancy's Gnadenlos ab 10. Dezember

Encounter ab 10. Dezember

The Meg ab 10. Dezember

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 49

Welcome to Earth ab 8. Dezember

Good Trouble - Staffel 3 ab 8. Dezember

Trust - Staffel 1 ab 8. Dezember

Zurück von den Toten ab 10. Dezember

