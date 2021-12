Umfrage der Woche: Behandeln uns Unternehmen wie Versuchskaninchen?

Diese Umfrage wurde direkt durch das Feedback auf den Mitte der Woche auf NextPit veröffentlichten Kommentar beeinflusst. In dem Artikel wurden einige Fälle angeführt, in denen Produkte mit Funktionen angekündigt wurden, die erst Monate nach dem Verkaufsstart verfügbar waren. Teilweise waren diese Funktionen beim Produktlaunch sogar lediglich Versprechungen ...

Wenn [das Unternehmen] das sagt, ist es wahr (oder nicht?)

Um die Umfrage zu starten, wollen wir zunächst sehen, wie viele von uns zugeben können, dass sie schon einmal ein Produkt aufgrund von Zukunftsversprechen gekauft haben und nicht aufgrund dessen, was das Produkt tatsächlich out of the Box kann.

Habt Ihr schon einmal ein Produkt aufgrund der Versprechungen des Herstellers gekauft? Ja

In der zweiten Frage geht es um die bittere Erfahrung, dass eine versprochene Funktion gestrichen wurde, ohne dass sie je eingeführt wurde. Dabei handelt es sich nicht um Funktionen, die nachträglich erst gestrichen werden – wie im Fall der in Updates deaktivierten Optionen oder der Unterstützung von Gear VR auf dem Galaxy S10 mit der Einführung von Android 12. Sondern um Funktionen, die bereits vor der Markteinführung angekündigt und nie genutzt wurden.

Wart Ihr schon einmal in der Situation, dass eine bestimmte Leistung gestrichen wurde, bevor sie verfügbar war? Ja

Damit sind wir bei der Frage aus der Headline angelangt. Habt Ihr das Gefühl, dass die Unternehmen uns Verbraucher:innen wie Versuchskaninchen behandeln, indem sie unfertige Produkte oder Produkte ohne die versprochenen Funktionen auf den Markt bringen?

Glaubt Ihr, dass Unternehmen uns wie Versuchskaninchen behandeln? Ja

Einige (nennt Beispiele in den Kommentaren)

Bonus: Vertraut Ihr den Aktualisierungsrichtlinien der Marken?

In dieser Woche gab HMD Global, verantwortlich für die Marke Nokia, bekannt, dass das Nokia 9 PureView nicht auf Android 11 aktualisiert wird. Vor über einem Jahr wurde das allerdings angekündigt! Das wirft die Frage auf, ob wir es bei der Aktualisierungspolitik der Hersteller nur mit leeren Versprechungen zu tun haben.

Wir haben mehrfach gefragt und diskutiert, wie wichtig System- und Sicherheitsupdates sind. Oft verwenden wir die Update-Historie von Unternehmen, um die Zeitspanne abzuschätzen, die für die Durchführung von Updates benötigt wird. An dieser Stelle sei angemerkt, dass Nokia in den Jahren 2019 und 2020 besonders positiv auffiel durch schnelle Updates. Sind diese jüngsten Nachrichten also eine Warnung an uns, Unternehmen gegenüber skeptischer zu werden?

Vertraut Ihr den Aktualisierungsrichtlinien/-versprechen der Unternehmen? Ja

Könnt Ihr Euch an bestimmte Fälle erinnern, in denen angekündigte Funktionen vor der Markteinführung wieder gestrichen wurden? Mein Kollege Zois erinnert an Stadia, das zwei Jahre nach dem Start immer noch relativ rudimentare Features wie öffentliche Gruppen spendiert bekommt. Nennt uns in den Kommentaren gerne weitere Beispiele. Wir sehen uns am Montag wieder, wenn ich die Antworten der NextPitCommunity auswerte.