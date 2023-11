RCS: Apple & Android ab 2024 im Chat-Einklang

In den USA gibt es immer noch eine große Kluft in der Frage der blauen und der grünen Chat-Blase. Viele iPhone- und Android-Nutzer:innen können diese Situation nachempfinden, denn Apple weigert sich nach wie vor, das RCS-Protokoll (Rich Communication Services) zu unterstützen, das auf Android verwendet wird. Nach jahrelangen Bemühungen, den Tech-Konzern aus Cupertino zu überzeugen, könnten sich Googles Anstrengungen nun endlich ausgezahlt haben. Denn Apple hat angekündigt, RCS bis 2024 in seine iPhones zu integrieren.

Apple unterstützt ab 2024 das RCS-Protokoll

RCS wurde von der GSM Association entwickelt und von Google schon seit vielen Jahren als Standardnachrichtensystem für Android verwendet. Es bietet ein verbessertes Messenging-System, das den alten SMS/MMS-Standard ersetzt. Mit RCS können Nutzer:innen Nachrichten und verschiedene Dateiformate wie Bilder und Sprachaufnahmen über eine Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindung senden und empfangen. Das System bietet außerdem bessere Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

In einer Nachricht an 9to5Mac bestätigte ein Apple-Sprecher, dass der iPhone-Hersteller das RCS-Universal-Profil irgendwann im Jahr 2024 zu iMessage hinzufügen wird. Dies wird über ein Software-Update geschehen und den SMS/MMS-Standard ersetzen, der derzeit in der Messaging-App unterstützt wird.

"Später im nächsten Jahr werden wir die Unterstützung für das RCS-Universal-Profil hinzufügen, den Standard, der derzeit von der GSM Association veröffentlicht wird. Wir glauben, dass das RCS-Universal-Profil im Vergleich zu SMS oder MMS eine bessere Interoperabilität bieten wird. Es wird neben iMessage funktionieren, das weiterhin das beste und sicherste Messaging-Erlebnis für Apple-Nutzer sein wird."

RCS ist besser als Apple iMessage

Im Vergleich zu Apples proprietärem iMessage auf dem iPhone hat RCS einige Vorteile, wie z. B. die Möglichkeit, Bilder und Videos in höherer Auflösung zu versenden – ganz zu schweigen von größeren Dateigrößen. Gruppennachrichten und Emojis funktionieren mit RCS besser, ebenso wie zwischen verschiedenen Messaging-Apps von Android-Herstellern.

Bei iMessage werden Chats und Nachrichten von Android-Geräten in grünen Sprechblasen dargestellt, sodass der iPhone-Nutzer weiß, welches Gerät die Person in der anderen Leitung benutzt. Chats von iPhones werden dagegen in blauen Sprechblasen dargestellt. Manche Nutzer:innen neigen auch dazu, andere Nutzer:innen zu diskriminieren, weil sie wissen, auf welcher Plattform sie sich befinden.

Außerdem funktionieren die meisten Funktionen von iMessage, wie Lesebestätigungen und Indikatoren, nicht mit RCS, da Apple es nicht unterstützt. Die Einführung eines allgemeineren Messaging-Standards sollte diese Inkompatibilitätsprobleme lösen. Es bleibt jedoch ungewiss, ob Apple die grüne Blase vollständig abschaffen wird, obwohl es dem Druck von Google und anderen prominenten OEMs offensichtlich jetzt nachgegeben hat.

Nothing Chats kann bereits beides

Die neuen Nothing Chats von Nothing werden die Green Bubble Chats von Android auf iPhones tarnen. / © Nothing

Es gibt jetzt Anwendungen von Drittanbietern, darunter die Nothing Chats, die Carl Peis Startup-Unternehmen Nothing in jüngster Vergangenheit vorgestellt hat und die Lücke zwischen den beiden Messaging-Systemen schließen sollen. Allerdings ist diese Lösung etwas befristet und begrenzt und erfordert sogar, dass sich Android-Nutzer:innen anmelden oder eine Apple ID erstellen.

Wenn Ihr außerhalb der USA wohnt, ist iMessage allerdings nicht so weitverbreitet. Apps wie WhatsApp, Telegram und Messenger sind sowohl im Android- als auch im iPhone-Ökosystem beliebter. Unabhängig davon wird Apples Entscheidung den meisten Nutzern sicherlich zugutekommen.

