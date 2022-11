Realme-10-Serie wird kommende Woche offiziell vorgestellt

Next Pit TV

Realme 10 und Realme 10 Pro+ werden kommende Woche präsentiert

Realme 10 wird am 9. November global präsentiert. / © Realme

Es scheint als habe das BBK-Tochter-Unternehmen auf die Kritik der Community gehört und die Produktvielfalt ein wenig eingeschränkt. Nun soll es aber kommende Woche mindestens zwei neue Smartphones geben, welche der Realme-10-Serie entspringen. Zum einen das Realme 10, welches von dem globalen Twitterkanal des Unternehmens beworben wird und das Realme 10 Pro+, welches im Vorfeld über einem chinesischen Mobilfunkbetreiber bekannt geworden ist.

Wird sich das Redmi 10 in der Kategorie unter 400-Euro-Smartphone einsortieren können?

Das 7,95 Millimeter dünne und 178 Gramm leichte Basismodell verortet sich mit einem MediaTek Helio G99 und 8 GB Arbeitsspeicher in der Mittelklasse. Madhav Sheth, Realme Vizepräsident gab auch schon in einem Interview bekannt, das es neben einer 16-Megapixel-Frontkamera (Punch Hole) in einem 90-Hertz-AMOLED-Display, auf der Rückseite eine 50-Megapixel-Hauptkamera verbaut haben wird. Auf dem Twitterkanal wirbt man bereits mit einem 5.000 mAh starken Akku, welcher von einem 33-Watt-Netzteil entsprechend schnell geladen werden kann.