Realme 8 Pro im Gerüchte-Check: Welche Features gibt's zu welchem Preis?

Realme will bald mit neuen Smartphones seine 7er-Serie beerben und für frischen Wind in der Mittelklasse sorgen. Wir werden in diesem Beitrag alle Leaks und Infos für Euch sammeln, die wir zum Realme 8 und dem Realme 8 Pro in die Finger bekommen und ihn laufend aktualisieren.

Realme hat in den letzten Jahren rasant an Fahrt aufgenommen und sich schnell einen guten Ruf mit sehr preisgünstigen Smartphones erarbeiten können. Das soll in 2021 so weitergehen und mit dem Realme 8 und dem Schwestermodell Realme 8 Pro will man erneut für Aufsehen in der Mittelklasse sorgen. Damit das funktioniert, will man dem Nachfolger des Realme 7 Pro vor allem bei der Hauptkamera ordentlich Beine machen.

108 MP Kamerasensor bestätigt

Im Rahmen eines "Camera Innovation Events" stellte man bereits vorab den Shooter vor, der die Kameratechnik Realmes auf ein neues Level hieven soll. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Realme-Smartphones ist durchaus beeindruckend und Realme erreichte das mit Smartphones, die mit zwar nicht überragenden, aber der Preisklasse absolut angemessenen Kameras ausgestattet sind.

Mit dem kommenden Realme 8 Pro wird man jetzt ähnlich wie Konkurrent Xiaomi mit dem Redmi Note 10 Pro mit einer 108-MP-Cam an der Qualitätsschraube drehen. Es handelt sich bei der Kamera um Samsungs Isocell HM2-Sensor mit einer Sensorgröße von 1/1,52‘‘ (Pixelgröße 2,1 µm). Gerade die Low-Light-Performance will man deutlich verbessert haben mit dem neuen Kamera-Setup und auch Pixel Binning wird unterstützt.

Eine Tele-Cam wird wohl nicht an Bord sein, stattdessen setzt Realme auf einen In-Sensor-Zoom, der mit 3xZoom Fotos mit einer Auflösung von 12 MP machen soll. Dabei werden automatisch acht Bilder geknipst, die dann kombiniert werden und eine besonders hohe Detailtreue bieten sollen. Laut Realme sollen diese Resultate nicht schlechter sein als die 12-MP-Fotos mit dem 5-fach optischen Zoom beim Realme X50 Pro.