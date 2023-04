Samsung beendet Software-Updates des Galaxy S10

Die weltweite Nummer Eins in Hinblick auf den Smartphone-Verkauf, hat offiziell angekündigt den Software-Support für das Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ und das Samsung Galaxy S10e einzustellen, was auch die Google Sicherheitspatche beinhaltet. Wenn man bedenkt, dass die Galaxy-S10-Serie im März 2019 auf den Markt kam, so hat der Konzern etwas mehr als vier Jahre Updates geliefert.

Das letzte große Betriebssystem-Update für die Serie war Android 12.

Das Galaxy S10 5G und das Galaxy S10 Lite haben weiterhin Anspruch auf ein vierteljährliches Update.