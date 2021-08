Erlöse uns von dem Bösen: Samsung entfernt endlich Werbung aus Apps

Nutzt Ihr ein Samsung-Handy, findet Ihr in einigen System-Apps derzeit noch Werbung. Wenn man über 1.000 Euro für ein Galaxy S21+ oder ein Samsung-Foldable ausgibt, ist das natürlich ärgerlich. Jetzt hat der Hersteller aber endlich Einsicht und gibt an, Werbung in den betroffenen Anwendungen auszublenden. NextPit verrät Euch, welche Samsung-Apps betroffen sind.

Im letzten Jahr führte Samsung in seinen eigenen System-Apps Werbeanzeigen ein. Wer also beispielsweise ein Galaxy S21 Ultra für über 1.000 Euro gekauft hat, musste in Anwendungen wie Samsung Pay, Samsung Music oder Samsungs eigener Wetter-App mit Werbung rechnen. Das ist vielen Nutzer:innen natürlich nicht nur ein Dorn im Auge, sondern hält uns alle sicher auch davon ab, Samsungs eigene Anwendungen zu nutzen.

Das befürchtet jetzt auch Samsung selbst, denn der Hersteller teilt mit, die Werbeanzeigen wieder aus dem eigenen Betriebssystem OneUI zu entnehmen. Samsung "President and Head of Mobile Communications Business" teilt laut Sammobile diesbezüglich mit, diese Info in einer Online-Konferenz mitgeteilt zu haben. Diese Entscheidung sei unter anderem eine Reaktion auf interne Kritik.

Das Galaxy-Ökosystem soll gestärkt werden

Sammobile zitiert weiter, dass Samsung sein eigenes Galaxy-Ökosystem stärken wolle. Und da die Werbeanzeigen in den Apps auf viel Kritik gestoßen sind, sucht der Hersteller nun nach "neuen Möglichkeiten, im Bereich des Contents und Werbediensten zu wachsen". Es bleibt also abzuwarten, ob Samsung die Werbeanzeigen nicht an anderer Stelle in das Betriebssystem integriert, um auf die eigenen Dienste hinzuweisen.

Gut möglich ist zudem, dass Samsungs Entscheidung eine Reaktion auf die sinkenden Verkaufszahlen der Galaxy-Geräte ist. Persönlich frage ich mich allerdings, ob dieser Ansatz der Richtige ist. Denn womöglich sind es gar nicht die Werbeeinblendungen, die Handysuchende von Samsung wegbringt, sondern Flaggschiffe ohne Micro-SD-Kartenslot oder weitere Kritikpunkte, die wir in unseren Testberichten zu Samsungs neuen Flaggschiffen hatten.

Ist Euch die Werbung in OneUI (störend) aufgefallen? Ja, ist mir aufgefallen

Ja, ist mir störend aufgefallen

Nö, habe ich gar nicht gemerkt (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Stellt sich die Frage: Wusstet Ihr überhaupt, dass Samsung Werbeanzeigen in seinen eigenen Apps zeigt? Ich selbst habe in diesem Jahr zwar längere Zeit Smartphones des Herstellers genutzt, dabei bin ich allerdings nie über Werbung gestolpert. Denn Samsung Pay oder gar Samsung Music nutze ich als Ökosystem-Fremdling ohnehin nicht.

Stimmt gerne in der Umfrage ab und diskutiert die Entscheidung des Herstellers unterhalb dieses Artikels in den Kommentaren!