Jetzt bei LogiTel: Samsung Galaxy S24 Ultra mit Wechselbonus und 5G-Tarif

Im Online-Shop von LogiTel könnt Ihr Euch gerade das Samsung Galaxy S24 Ultra mit passendem 5G-Tarif sichern. Euch erwarten 50 GB Datenvolumen und ein Wechselbonus über 100 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Zusätzlich spart Ihr die Anschlussgebühr. Wie viel Ihr zahlen dürft und ob sich das Angebot wirklich lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra bildet die aktuelle Speerspitze des südkoreanischen Unternehmens. Mit der Galaxy AI (zum Test), einem herausragenden Display und Top-Leistung weiß das Smartphone in (fast) allen Belangen zu überzeugen. Das lässt sich der Hersteller auch entsprechend bezahlen und so liegt die UVP mit 1.569 Euro für das hier angebotene Modell recht hoch. Ist Euch das zu viel, eignet sich ein Deal mit passendem Handyvertrag, wie Ihr ihn etwas gerade bei LogiTel angeboten bekommt.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra ist mit einem Titanrahmen versehen und verwendet hauptsächlich Premium-Materialien, wie etwa Gorilla Glass Armor. Das 6,8-Zoll-Display verfügt über eine QHD+-Auflösung und eine adaptive Bildwiederholrate von maximal 120 Hz. Glücklicherweise hat sich Samsung (zur Bestenliste) bei der diesjährigen Ultra-Variante erneut für einen Qualcomm-Prozessor entschieden und so findet sich ein Snapdragon 8 Gen 3 im Smartphone. Bei diesem Angebot erhaltet Ihr 512 GB Gerätespeicher, der mit 12 GB LPDDR5X RAM gepaart ist.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra verzichtet auf das zweite x10-Teleobjektiv und verwendet stattdessen ein x5-Objektiv. / © nextpit

Die Hauptkamera ist beim aktuellen Samsung-Flaggschiff ausgezeichnet und auch das Ultraweitwinkelobjektiv weiß bei Tageslicht zu überzeugen. Allerdings ist der Zoom des neuen Teleobjektivs nicht so präzise und auch der Porträtmodus schwächelt teilweise. Der 5.000-mAh-Akku hält lange durch, allerdings dauert es recht lange diesen mit den ausgeschriebenen 45 W aufzuladen. In unserem Test zum Samsung Galaxy S24 Ultra, erfahrt Ihr genau, worauf Ihr Euch bei diesem Smartphone einlasst.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit Vodafone-Tarif – die Zahlen im Tarif-Check

Wie bereits erwähnt könnt Ihr Euch das S24 Ultra gerade in einem spannenden Tarif-Deal bei LogiTel bestellen. Dabei handelt es sich um den Vodafone Smart S, mit dem Ihr Euch im 5G-Netz des Anbieters befindet. Zusätzlich habt Ihr eine Download-Geschwindigkeit von maximal 300 MBit/s zur Verfügung und könnt monatlich bis zu 50 GB Datenvolumen verbrauchen.

Passend dazu: Weitere Deals gibt's in unserer Vodafone-Tarifübersicht

Dafür verlangt der Provider 39,99 Euro monatlich, die Ihr um 5 Euro im Monat verringern könnt, wenn Ihr als Vodafone-Kunde die GigaKombi nutzt. Einmalig fallen bei LogiTel noch einmal 379 Euro für das Smartphone an. Die Anschlussgebühr über 39,99 Euro müsst Ihr zwar zuerst zahlen, könnt Sie Euch allerdings über die Vodafone-App erstatten lassen und zusätzlich gibt es 100 Euro als Dankeschön, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Der Versand fällt ebenfalls in einer Höhe von 4,99 Euro an.

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy S24 Ultra Bewertung Datenvolumen 50 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 39,99 € Einmalige Kosten 383,99 € Gesamtkosten 1.343,75 € Wechselbonus 100,00 € Reguläre Gerätekosten 1.350,90 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 4,46 € Zum Angebot*

Bei diesem Deal zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 1.343,75 Euro. Das Samsung Galaxy S24 Ultra mit 512 GB Speicherplatz in der Farbe "Titanium Black", wie Ihr es bei LogiTel gerade bekommt, kostet Euch im Netz allerdings noch mindestens 1.350,90 Euro. Zusätzlich erhaltet Ihr hier noch einen Wechselbonus über 100 Euro und könnt somit effektiv bis zu 4,46 Euro im direkten Vergleich sparen.

Natürlich ist dies kein Jahrhundert-Deal. Es ist allerdings ein durchaus spannendes Angebot für ein ohnehin schon recht kostspieliges Smartphone. Habt Ihr das S24 Ultra also auf Eurer Wunschliste, solltet Ihr Euch den Deal unbedingt näher anschauen. Falls Euch das einfach zu viel ist, empfiehlt sich ein Blick in unseren Vergleich der besten Smartphones unter 1.000 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das S24 Ultra zu diesem Preis spannend für Euch oder kostet Euch das Smartphone zu viel? Lasst es uns wissen!