Samsung Galaxy Watch 5 Pro im Preisverfall: Jetzt so günstig wie nie!

Bei unserem heutigen Deal musste ich erst einmal schauen, ob denn nicht schon Black Friday ist. Denn bei Saturn, Media Markt und Amazon erhaltet Ihr aktuell die Samsung Galaxy Watch 5 Pro in der Bluetooth-Variante für gerade einmal 347 Euro. So günstig gab es die smarte Uhr bisher noch nicht, zumal Ihr sie erst seit einigen Monaten überhaupt kaufen könnt. Alle Infos gibt es wie immer in unserem Deal-Check.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro in der Bluetooth-Version für 347 Euro im Angebot.

Amazon, Media Markt und Saturn bieten die Smartwatch zum Bestpreis an.

Ihr habt die Wahl zwischen Black Titanium und Grey Titanium.