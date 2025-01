Aktuell hält MediaMarkt wieder seinen "Wahnsinns Schluss Verkauf" ab bietet Euch bis zu 40 Prozent Rabatt auf eine ganze Menge von Produkten. Hier darf natürlich auch Samsung nicht fehlen. Alle Fans von faltbaren Smartphones können das Samsung Galaxy Z Flip 6 ohne einen bindenden Handyvertrag jetzt so günstig wie schon lange nicht mehr ergattern. Wie Ihr an den Rabatt kommt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Das neues Samsung Galaxy S25 wird zwar am 22. Januar vorgestellt, allerdings dauert es wohl noch einige Monate, bis wir das Galaxy Z Flip 7 zu Gesicht bekommen. Interessiert Ihr Euch allerdings für das aktuelle Samsung Galaxy Z Flip 6, solltet Ihr derzeit ein dickes Fell haben. Denn seit Monaten steigt das Gerät im Preis und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Zum Glück gibt es jedoch Rabatt-Aktionen wie den WSV von MediaMarkt*. Hier bekommt Ihr das faltbare Smartphone nämlich so günstig, wie schon lange nicht mehr.

Samsung Galaxy Z Flip 6 zum Bestpreis – So geht's

Der angegebene Rabatt bezieht sich auf die UVP. Bedeutet, dass Ihr derzeit 29 Prozent spart, wenn Ihr den Angebotspreis von 849 Euro mit der unverbindlichen Preisempfehlung vergleicht, die bei 1.199 Euro liegt. Das faltbare Smartphone (Bestenliste), mit einem Flash-Speicher von 256 GB, gibt es in der "Silver Shadow"-Variante allerdings bei Gomibo schon für 824,95 Euro. Wieso sprechen wir hier also vom Bestpreis? Das Zaubermittel heißt: Ankaufservice.

Das Samsung Galaxy Z Flip 6 könnt Ihr Euch jetzt deutlich günstiger sichern. / © nextpit

In den vergangenen Jahren war diese Option vor allem bei neueren Smartphones äußerst beliebt. Habt Ihr ein altes Handy in einer Schublade herumliegen, weil es als "Ersatz" dienen könnte, habt Ihr auch während des WSV die Möglichkeit, einen satten Rabatt einzuheimsen. Abgewickelt wird das Ganze über den externen Anbieter Foxway. Auf der Website des MediaMarkt-Ankaufservices* erhaltet Ihr die Wahl aus zahlreichen Produkten. So könnt Ihr neben Smartphones auch Euren alten Laptop in Zahlung geben.

Entscheidend für die Ersparnis sind hier natürlich das Alter und der Zustand des Alt-Gerätes. Beim Durchrechnen mit dem Google Pixel 6 hätten wir beispielsweise 88 Euro erhalten. Dadurch sinkt der Effektivpreis für das Samsung-Smartphone (Bestenliste) recht schnell auf 761 Euro. Neuere Smartphones bedeuten hier natürlich auch einen höheren Ankaufswert. Habt Ihr kein älteres Gerät zuhause, ist das Angebot von MediaMarkt dennoch nicht zu verachten.

Es gibt zwar einige wenige Händler, die etwas günstiger unterwegs sind, allerdings bietet MediaMarkt nicht nur alle Farben zur Auswahl, sondern auch einen kostenfreien Versand, sowie verschiedene Geräteschutz-Angebote (gegen einen gewissen Aufpreis). Aufgrund des steigenden Preises, den wir in den letzten Monaten wahrnehmen konnten, sollten Flip-Fans definitiv ihre alten Schubladen durchsuchen, um das Foldable zu einem möglichst günstigen Preis zu erhalten.

Weitere Smartphones sind somit ebenfalls zu einem deutlich günstigeren Preis erhältlich. Doch auch Smartwatches, Laptops oder sogar Waschmaschinen sind gerade mit einem starken Rabatt erhältlich. Auch Gamer können sich freuen: Aktuell bekommt Ihr drei Konsolen-Games für 49 Euro. Welche Angebote Euch sonst noch erwarten, findet Ihr auf der Aktionsseite zum WSV heraus.

Was haltet Ihr von einem Ankaufservice? Nutzt Ihr solche Optionen oder behaltet Ihr ältere Geräte lieber? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist in einer Kooperation zwischen MediaMarkt und nextpit entstanden. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.