Galaxy Z Fold 3: Das weltweit beste Foldable als Prime Day Deal

Auch Samsung schmeißt am Amazon Prime Day 2022 seinen Hut in den Ring – zum Beispiel mit dem Foldable Galaxy Z Fold 3 . Das faltbare Smartphone hat uns im Test überzeugen können und hier verraten wir Euch jetzt, wie toll der Deal beim Prime Day ist.

Für Schnäppchenfreunde ist heute einer der Feiertage des Jahres, denn Amazon haut reihenweise top Techprodukte für kleine Preise raus. Auch das Samsung Galaxy Z Fold 3 reiht sich da jetzt ein und wird nach Aussage von Amazon für 15 Prozent weniger angeboten. Damit werden aktuell dort 1.149 Euro für das Spitzen-Foldable fällig.

Allein die Tatsache, dass Amazon "Deal" an ein Produkt schreibt, reicht uns aber noch nicht. Daher ordnen wir den Preis folgend für Euch ein.

Lohnt sich der Kauf des Galaxy Z Fold 3 zu diesem Preis?

So viel vorab: Auch 2022 lohnt sich der Kauf des Galaxy Z Fold 3 so oder so, wenn Ihr ein starkes Foldable sucht. So weit verbreitet sind die faltbaren Modelle immer noch nicht und daher ein absoluter Hingucker. Auch Antoine war in seinem ausführlichen Test des Galaxy Z Fold 3 schwer begeistert von dem Gerät der Südkoreaner.