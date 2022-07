Sauber, Prime Day! Top-Saugroboter von Ecovacs zum Tiefstpreis

Billig-Saugroboter sind gegen die schwierigen Untergründe in Eurer Wohnung oder all die Haare Eurer Haustiere nicht an? Dann könnt Ihr Euch zum Prime Day 2022 ein Saugroboter-Flaggschiff zum Einsteigerpreis sichern. Den Deebot T9 von Ecovacs gibt es dabei günstiger als je zu vor. Wir stellen Euch das Angebot vor!

Plant Ihr, Euch am Amazon Prime Day 2022 einen neuen Saugroboter zu leisten? Dann habt Ihr mit dem Ecovacs Deebot T9 eventuell das richtige Modell gefunden. Denn der T9 ist eine der leistungsstärksten Sauger des Hersteller Ecovacs. Aktuell ist der Preis von ursprünglich 569,99 Euro auf nur 408,99 Euro gefallen.

Wie ein Preisvergleich zeigt, handelt es sich dabei um einen neuen Tiefstpreis. Bedeutet, günstiger konntet Ihr den Deebot T9 bisher noch nicht ergattern. Damit empfiehlt sich der Deal, wenn Ihr einen leistungsstarken Saugroboter inklusive Wischfunktion und langer Ausdauer sucht.

Lohnt sich der Kauf des Deebot T9 von Ecovacs?

Mit dem Deebot T9 führt Ecovacs streng genommen einen Saug- und Wischroboter. Eine Echtzeit-Objekterkennung und Steuerungsmöglichkeiten über Alexa und den Google Assistant sind ebenfalls an Bord. Für schwierige Untergründe oder besonders starke Verschmutzungen eignet sich der Deebot T9 allerdings aufgrund der hohen Saugkraft von 3.000 Pascal.

Darüber hinaus ist der Deebot für das Aufsaugen von Tierhaaren zertifiziert. Hier kommen viele andere Modelle an ihre Grenzen. Die Laufzeit von bis zu 175 Minuten macht den Saug- und Wischroboter zudem perfekt für größere Wohnungen oder für mehrere Durchgänge. Getestet haben wir dieses Modell nicht, aber es hakt die meisten Anforderungen ab, die Ihr auch in unserer Kaufberatung für Saugroboter findet.

