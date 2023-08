Samsung One UI 6: Neue Beta-Funktionen und Kompatibilität sind bekannt

In einer gelöschten Pressemitteilung von Samsungs regionaler Abteilung, die im Cache von Google noch zu finden ist, wird die Veröffentlichung der One UI 6 Beta für das Galaxy S23, S23+ und dem Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) beschrieben. Zudem wird bestätigt, dass das Beta-Update zunächst in Südkorea, Deutschland und den USA verfügbar sein wird.

Allerdings gibt es keine Informationen für andere Samsung-Galaxy-Smartphones wie das kürzlich vorgestellte Samsung Galaxy Z Fold 5 (Ersttest) und Galaxy Z Flip 5 (Ersttest). Daher wird die Unterstützung für diese Geräte vermutlich später angekündigt.

Weiterhin wurden in dem Beitrag auch Details darüber bekannt gegeben, wie Nutzer:innen mit diesen kompatiblen Galaxy-S23-Geräten am Beta-Programm teilnehmen können. Demnach können sich interessierte Tester:innen über die "Samsung Members App" anmelden.

Was ist neu in der One UI 6 Beta auf Basis von Android 14?

Zu den zahlreichen Neuerungen gehört eine modernere Benutzeroberfläche mit einem überarbeiteten Quick Settings Panel. Außerdem gibt es eine neue Geste, mit der Ihr von der rechten oberen Ecke aus auf das gesamte Panel zugreifen könnt, ähnlich wie bei einigen Xiaomi-Smartphones, die mit der neuesten MIUI laufen. Auch der Augenkomfort und der dunkle Modus erhalten neue Schaltflächen.

Samsungs One UI 6 wird ein überarbeitetes Quick Settings Panel haben. / © Samsung DE

Die One UI 6 erlaubt zusätzlich, individuelle Hintergrundbilder in verschiedenen Modi zuzuweisen. So kann der Nutzer unter anderem ein anderes Hintergrundbild für den Schlafmodus und ein anderes für den allgemeinen Modus einstellen. Zusätzlich ermöglicht ein neues Kamera-Widget das Speichern von Fotos an einem bestimmten Speicherort anstelle des Standardspeichers.

Es ist sicher, dass Samsung die One UI 6 Beta bald ankündigen wird. Gleichzeitig ist es möglich, dass die Informationen über den Roll-out für andere Regionen und Galaxy-Modelle neben den anfänglich genannten Ländern enthalten sein werden.

Habt Ihr vor, die One UI 6 Beta zu testen, sobald sie verfügbar ist? Welche neuen Funktionen wollt Ihr am liebsten testen? Teilt es uns in den Kommentaren mit.