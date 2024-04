Samsungs Galaxy S24 FE mit dünnen Rändern soll schon im Sommer kommen

Es ist erst knapp 4 Monate her, dass Samsung das Galaxy S23 FE (Test) hierzulande in den Handel brachte. Aber schon jetzt gibt es erste Hinweise auf den Nachfolger dieses günstigeren Ablegers der Premium-Smartphones . Die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass das Galaxy S24 FE bereits im Juli auf den Markt kommen könnte, und zwar zusammen mit Samsungs neuen faltbaren Smartphones .

Samsung Galaxy S24 FE: Release schon im Sommer?

Laut den von The Elec gesammelten Informationen hat Samsung bereits mit der Produktion des Display-Treibers für das besagte Fan-Edition-Handy begonnen. Das deutet darauf hin, dass das Gerät in den kommenden Wochen in die Massenproduktion gehen könnte, sodass eine Vorstellung laut The Elec bereits im Sommer anstehen könnte.

Das würde bedeuten, dass es zwischen der letzten Juniwoche und August erscheinen könnte. Am plausibelsten ist jedoch der Juli, denn Gerüchten zufolge wird Samsung das nächste Unpacked-Event in der zweiten Woche dieses Monats stattfinden. Dort erwarten wir auch das verbesserte Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 sowie die Galaxy Watch 7.

Die dicken Ränder lassen das Galaxy S23 FE von vorne veraltet aussehen. / © nextpit

Unabhängig vom genauen Datum würde das Galaxy S24 FE deutlich früher auf den Markt kommen als das Galaxy S23 FE, da letzteres erst im Oktober vorgestellt wurde und Deutschland sogar erst im Dezember erreichte. Die Anpassung des Zeitplans ist jedoch nicht völlig überraschend, da Samsung auch das Galaxy S24 (Test) etwas früher aus dem Hut zauberte.

Die größten bisher bekannten Änderungen beim Samsung Galaxy S24 FE

Über das Galaxy S24 FE ist noch nicht viel bekannt, aber es heißt, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, Millionen von diesem Gerät zu produzieren. Außerdem soll das Display ähnlich wie bei den Standardmodellen des Galaxy S24 eine drastische Reduzierung der Ränder erfahren. Das würde dem Smartphone wirklich guttun, da die dicken Ränder des Vorgängers das Gerät ziemlich antiquiert wirken lassen.

Es ist auch sicher, dass Samsung dem Phone einen schnelleren Prozessor spendiert. Hier ist noch nichts bekannt, aber unserer Meinung nach könnte der Exynos 2400, der in den aktuellen Galaxy-Flaggschiffen verbaut ist, oder der neue Snapdragon 8s Gen 3 zum Einsatz kommen. Aber natürlich könnte Samsung auch auf den Snapdragon 8 Gen 2 zurückgreifen.

Abgesehen vom Chip unterscheidet sich das Galaxy S24 FE vom regulären Galaxy S24 durch die abgespeckte Kamera-Sektion und die weniger hochwertigen Materialien fürs Gehäuse. Auch der Preis ist noch unklar, aber zum Vergleich: Das Galaxy S23 FE wurde bei der Markteinführung für 699 Euro angeboten und ist mittlerweile mit einem Straßenpreis von teils unter 500 Euro erhältlich.

Welche Funktionen oder Verbesserungen wünscht Ihr Euch für die neue Fan Edition des Galaxy S24? Schreibt uns Eure Antworten in die Kommentare.