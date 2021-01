Signal legt Features nach: Wird die Messaging-App das neue WhatsApp?

Sicher habt Ihr schon von den Problemen gehört, die sich WhatsApp aktuell selbst eingebrockt hat. Denn aus den USA sickerte zuallererst die Information durch, dass der seit 2014 offiziell zu Facebook gehörende Messenger Nutzerdaten fortan an Facebook und damit verbundene Unternehmen weitergeben soll. Seitdem bemüht sich WhatsApp darum, verärgerten Nutzern mitzuteilen, dass dies zumindest in Europa nicht der Fall ist.

Während es inzwischen sogar ein neues Datenschutz-FAQ auf der WhatsApp-Homepage gibt, schauen sich viele Nutzer lieber nach Alternativen zu WhatsApp um. Immer wieder fällt dabei der Name Signal und somit ein Messenger, der sogar von Elon Musk auf Twitter beworben wurde. Der Andrang ist groß genug, dass Signal inzwischen sogar der eigene Dienst zur Bestätigung der Handynummer flöten ging.

Entwickler liefern wichtige Funktionen nach

Dabei nutzt Signal die neue Aufmerksamkeit, um als WhatsApp-Alternative Bestand zu haben. Wie das Unternehmen auf Twitter verrät, gibt es unter iOS und Android im Laufe des Januars unter anderem folgende neue Features:

Nur wenige Tage zuvor hob Signal sein Limit für Teilnehmer in Video-Calls an und ermöglicht seither, dass acht Menschen den Dienst als Videokonferenz-Dienst verwenden. Wieder gab es dabei einen Seitenhieb auf Twitter, denn mit dem Zusatz "now you can call it even" spielte Signals Social-Media-Team natürlich auf das Teilnehmerlimit bei WhatsApp an. Dieses liegt, wie Ihr es Euch sicher schon denken könnt, auch bei acht Teilnehmern.

Wie gut ist Signal als WhatsApp-Alternative?

Während es durchaus lobenswert ist, wie Signal die einmalige Gelegenheit nutzt und sich als Alternative zu WhatsApp zu positionieren, sollten wir nicht blindlinks in die nächste Datenkrake laufen. Im Vergleich zu anderen Messengern macht Signal schon einmal einen guten Eindruck, wenn es um die Berechtigungen geht, welche die App auf Eurem Smartphone einräumen möchte.

Anhand der neuen Schutzfunktionen für die Nutzerdaten in Apples AppStore lässt sich das ganze recht gut überprüfen. Wie Ihr im folgenden Screenshot sehen könnt, nutzt die App lediglich Eure Handynummer und lässt somit keinerlei Rückschlüsse auf Euch als Person zu. Zum Vergleich habe ich die Angaben zu WhatsApp mit aufgenommen.

Links seht Ihr eine Übersicht der Nutzerdaten bei WhatsApp und rechts bei Signal. Die Liste war leider zu lang, daher seht Ihr links die Zusammenfassung der Daten. / © Apple / Screenshot: NextPit

Der Signal-Support gibt zudem an, dass übermittelte Daten lediglich auf den Geräten gespeichert werden und während der Verbindung über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert sind. Eine gute Nachricht, für die WhatsApp einst viel Lob erntete.

Wechselprobleme eher sozialer Natur

Signal ist also durchaus eine Alternative zu WhatsApp und wenn die Entwickler weiter an neuen Features, könnte das auch in Zukunft so bleiben. Allerdings ist Signal nicht der einzige Messenger, der im Vergleich zu WhatsApp mehr Datenschutz, vielfältigere Funktionen und sonstige Vorteile bietet. Denn bei dem Vorhaben, eine Alternative zu WhatsApp zu nutzen, scheitert es in den geringsten Fällen am Angebot.

Viel eher ist es inzwischen sehr schwer geworden, sich von einem vollständig eingerichteten Messenger, den Nutzern und den endlosen Chatverläufen aus der Vergangenheit zu lösen. WhatsApp ist aktuell die beste Möglichkeit, um mit fast der gesamten Kontaktliste in Verbindung zu bleiben. Versuche scheitern also eher daran, dass Gruppenteilnehmer nicht wechseln wollen oder dass man Gefahr läuft, sich aus dem eigenen Freundeskreis zu katapultieren.

Wie steht Ihr zu einem Wechsel von WhatsApp hin zu Signal, Telegram und Co.? Ist dieses Vorhaben bei Euch geglückt oder musstet Ihr wieder zurück zu Facebook?