Singles Day 2022: Nur noch wenige Stunden!

Der 11. November gilt nicht nur in Rheinland-Pfalz und dem Rheinland als "heilig". Denn neben dem Karneval läutet dieser Tag auch die großen drei Schnäppchen-Tage ein. Mit dem Singles Day beginnt die Jagd auf günstige Angebote und bereits jetzt könnt Ihr die ersten ergattern. In dieser Übersicht präsentieren wir Euch die besten Deals für Technik-Fans, die Ihr Euch während des Singles Day sichern könnt. Darunter sind Schnäppchen aus dem Bereich Smartphones, Smart Home, Wearables und mehr.

Wann beginnt der Singles Day in Deutschland?

Denkt Ihr an die Schnäppchen-Tage im November, dann dürfte Euch allen voran der Black Friday und wahrscheinlich noch der Cyber Monday in den Kopf schießen. Allerdings gilt der Singles Day tatsächlich als einer der umsatzstärksten Tage im Onlineshopping und dieser findet, wie jedes Jahr, am 11. November statt. Der Singles Day stammt ursprünglich aus China, wobei immer mehr junge, alleinstehende Chinesen Partys organisieren, um dem Single-Dasein zu entkommen.

Um Euch die bestmöglichen Angebote zu präsentieren, vergleichen wir die Angebotspreise mit aktuellen Preisen im Netz, damit Ihr nicht in eine Kostenfalle tappt. Denn viele Anbieter gehen bei der Kostenreduktion lediglich von der unverbindlichen Preisempfehlung aus, die allerdings meistens deutlich höher liegt als der tatsächliche aktuelle Marktwert.

Die besten Smartphone-Deals: Apple, Samsung, Xiaomi & Co.

Während des Singles Day dürft Ihr Euch natürlich auf allerhand Deals freuen. Der richtige Zeitpunkt also, um dem alten Smartphone adios zu sagen und sich ein neues Gerät zuzulegen, oder? In dieser Rubrik findet Ihr die unserer Meinung nach besten Smartphone-Deals rund um Apple, Samsung, Xiaomi und natürlich zu allen weiteren Herstellern. Sollte zudem ein Tarif besonders spannend sein, findet Ihr diesen hier ebenfalls.

Bereits einen Tag zuvor habt Ihr die Möglichkeit, Euch durch die Community-Aktion von Xiaomi die ersten Deals zu sichern. Denn seit dem 8. November heißt es beim chinesischen Hersteller "Xiaomi-Friday" und Ihr könnt Euch somit unter anderem das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G oder das Poco C40 vorab zum günstigen Preis sichern.

Weiterhin habt Ihr die Möglichkeit, bei Sparhandy richtig abzusahnen. Denn hier bekommt Ihr das Google Pixel 6a mit passendem Chromecast aktuell zum extrem günstigen Preis, Gerade einmal 14,99 Euro monatlich kostet Euch das Bundle mit passendem o2-Tarif.

Saugroboter, Thermostate und Türklingeln: Diese Smart-Home-Angebote gibt es!

Neben Smartphones findet Ihr auch allerhand Smart-Home-Produkte im Angebot der verschiedenen Händler. Ihr wollt Energie- oder Heizkosten sparen? Dann solltet Ihr Euch die smarten Thermostate und smarten Lichter nicht entgehen lassen. Ihr wollt lieber einen Saugroboter? Kein Problem.

Bei tink.de könnt Ihr aktuell auf allerhand Smart-Home-Artikel richtig Geld sparen. So kosten Euch Starter-Kits von Bosch beispielsweise gerade rund 20 Prozent weniger oder auch tedee Komplett-Sets gibt es für 13 Prozent weniger.

Smartwatches und Kopfhörer: Die besten Wearable-Deals am Singles Day!

Auch Fans von Smartwatches und Bluetooth-Kopfhörern dürften am Singles Day voll auf ihre Kosten kommen. Ob Apple oder Samsung nun die neusten Geräte im Preis reduzieren, müssen wir noch abwarten. Erfahrungsgemäß dürft Ihr Euch allerdings auch hier auf spannende Angebote freuen. Sobald die ersten Deals reinflattern, findet Ihr sie in diesem Abschnitt.

Sony, Samsung, LG oder Philips: Die besten TV-Deals!

Normalerweise findet Ihr auf NextPit eher selten einen TV-Deal. Wenn wir Euch einen solchen allerdings präsentieren, dann haben sie es meistens wirklich in sich. Diesem Leitfaden folgen wir auch am Singles Day. Schaut also regelmäßig vorbei, um Euch die besten TV-Deals rund um LG, Philips oder Samsung zu sichern. Wenn wir das erste Angebot in die Finger kriegen, findet Ihr es natürlich hier.

Singles Day: Diese Aktionen erwarten Euch!

Zeitgleich mit dem Singles Day, beginnen einige Unternehmen Ihre ersten groß angelegten Sparaktionen. Den Beginn übernimmt dieses Jahr Xiaomi mit dem "Xiaomi-Friday". Im gesamten November könnt Ihr Euch hier nicht nur interessante Angebote abgreifen, sondern erhaltet für bestimmte Aktionen, wie fürs tägliche Einloggen, auch Mi-Coins. Die könnt Ihr für Gutscheine einlösen, um die Preise noch einmal zu reduzieren. Ab dem 11. November startet die Aktion richtig durch und Euch erwarten richtig spannende Deals rund um Smartphones, Wearables und Smart-Home-Produkte.

Der Singles Day 2022

Das sind sie, die besten Angebote des Singles Day 2022. Bei der Vielzahl der Angebote konnte Ihr Euch hoffentlich einige Deals sichern. Solltet Ihr doch etwas verpasst haben, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen, denn der Black Friday steht bereits in den Startlöchern. Und den Cyber Monday gibt es ja auch noch oder sogar die Weihnachtsangebote – was für eine Zeit für uns Schnäppchenjäger!