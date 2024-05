Seid Ihr auf der Suche nach einer Smartwatch, die sich perfekt für Sport oder Outdoor-Aktivitäten lohnt, sollte Garmin ganz oben auf Eurer Wunschliste stehen. Bei Amazon bekommt Ihr die Garmin Venu 2S jetzt in der grauen Farbvariante zum Bestpreis angeboten. Warum sich der Deal lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Möchtet Ihr Euch eine Smartwatch zulegen, müsst Ihr Euch vorab überlegen, für was Ihr eine solche Uhr überhaupt benötigt. Sind smarte Funktionen am wichtigsten, sind Samsungs Galaxy Watches (Bestenliste) durchaus spannend. Soll es dazu noch ein Statussymbol am Handgelenk sein, ist die Apple Watch Ultra 2 (Test) sicherlich spannend für Euch.

Benötigt Ihr allerdings eine Uhr, die Euer tägliches Training begleitet und über präzises Tracking verfügt, ist die Garmin Venu 2S genau Euer Ding. Die Smartwatch gibt es für kurze Zeit bei Amazon jetzt zum Bestpreis.

Die perfekte Smartwatch für Sportler?

Mit der Garmin Venu 2S erwartet Euch das kleinste Modell der Venu-2-Reihe. Punkten kann die Smartwatch vor allem mit dem unfassbar umfangreichen Tracking, das von einem präzisen GPS bis hin zu detaillierten Informationen zu Euren Körperfunktionen führt. Ob Pulsmessung, Sleep Score oder zahlreiche Trainingspläne – die Garmin Venu 2S eignet sich hervorragend für Sportler und Outdoor-Fans.

Allerdings ist dieser Bereich auch Garmins Paradedisziplin. Denn, was die smarte Uhr im Sport-Bereich auszeichnet, muss sie bei den smarten Funktionen einbüßen. Die Anbindung zum Smartphone (zur Bestenliste) gestaltet sich etwas hakelig und der App-Store bräuchte ebenfalls ein Update ins Jahr 2024. Die Steuerung hingegen ist dank der beiden Seitenknöpfe recht intuitiv. Das 1,1-Zoll-Display wird recht hell und NFC ist dank Garmin Pay ebenfalls möglich. Außerdem beträgt die Akkulaufzeit bis zu vier Tage.

Garmin Venu 2S zum Bestpreis – Lohnt sich das?

Preislich gab es die Garmin Venu 2S in den letzten drei Monaten nicht günstiger. Laut idealo lag der bisherigen Bestpreis bei 222 Euro, allerdings handelte es sich dabei um einen Tagesdeal aus dem Jahre 2023. Den nächstbesten Preis bekommt Ihr gerade bei Otto, hier müsst Ihr allerdings mit 273,66 Euro rechnen, wodurch Ihr bei Amazon gerade am günstigsten wegkommt – zumindest dann, wenn Ihr es auf die graue Farbvariante abgesehen habt.

Andere Farben gibt es im Netz ebenfalls ab 259,99 Euro und somit teurer, als die hier angebotene Version. Habt Ihr es also auf eine Smartwatch abgesehen, die Euch beim Training unterstützt, nicht das Handgelenk zu sehr belastet und zudem über zahlreiche Tracking-Funktionen verfügt, macht Ihr bei diesem Deal nichts falsch. Sind Euch smarte Funktionen wichtiger, solltet Ihr gerade bei Alza vorbeischauen. Denn hier gibt es die Samsung Galaxy Watch 6 gerade für 188 Euro*,wenn Ihr den Code ALZADAYS20DE eingebt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Garmin Venu 2S interessant für Euch? Worauf legt Ihr bei einer Smartwatch am meisten Wert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!