So sichert Ihr Euch einen gratis 15-Euro-Gutschein zum Prime Day!

Der Prime Day naht und falls Ihr bereits jetzt Euer Girokonto aus der Ferne wimmern hört, hat Amazon eine Kleinigkeit für alle Prime-Mitglieder vorbereitet. So könnt Ihr Euch einen Gutschein im Wert von 15 Euro sichern, wenn Ihr Euch eine bestimmte Amazon-App herunterladet. In diesem Artikel verraten wir Euch, was Ihr sonst noch beachten müsst und natürlich auch, wie Ihr den Prime-Day-Gutschein bekommt.