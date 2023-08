Telekom PlusKarten: Alles was Ihr zu den Zusatzkarten wissen müsst!

Seit Juli 2022 bietet die Telekom schon die MagentaMobil-Tarife an und brachte zum selben Zeitpunkt auch die sogenannten PlusKarten auf den Markt. Dabei handelt es sich um zusätzliche SIM-Karten für Eure Familie oder Eure Freunde. In diesem Artikel erklären wir Euch, was es mit diesem Angebot auf sich hat und vor allem, welche Vorteile die Telekom-PlusKarten bringen.

Bei der Suche nach einem neuen Handyvertrag seid Ihr sicherlich über das ein oder andere Telekom-Angebot gestolpert. Der Anbieter hat allerdings nicht unbedingt das günstigste Portfolio und so machen einige einen großen Bogen um das Unternehmen. Mit den PlusKarten gibt es allerdings die Möglichkeit, ab dem zweiten Telekom-Tarif bereits deutlich weniger zu zahlen.

Inhaltsverzeichnis

Was hat es mit den PlusKarten der Telekom auf sich?

Der Name verrät eigentlich bereits das wichtigste zu den Zusatzkarten der Deutschen Telekom. Bucht Ihr einen Mobilfunktarif, könnt Ihr Euch die zusätzlichen Tarife für Eure Freunde und Verwandten zusätzlich bestellen und erhaltet somit das gleiche Datenvolumen, wie Ihr bereits auf der Hauptkarte zur Verfügung habt. Auch die Download-Bandbreite und die Mindestlaufzeit sind hierbei identisch. Allerdings zahlt Ihr deutlich weniger, als für den Haupttarif und könnt bis zu 10 zusätzliche SIM-Karten pro Tarif bestellen.

Welche Kosten können auf Euch zukommen?

Einer der wichtigsten Punkte sind die Kosten für Euren Tarif. Bei der Suche nach einem neuen Handyvertrag achte ich hierauf mit am meisten. Die Telekom kam daher nie wirklich in Frage für mich, da die Handytarife doch recht kostspielig sein können. Allerdings sind die PlusKarten alles andere als teuer. Bucht Ihr Euch einen Haupttarif, kosten Euch die Zusatzkarten immer gleich viel. Daher ist es egal, ob Ihr den MagentaMobil M mit 20 GB Datenvolumen oder den MagentaMobil XL wählt – die erste MagentaMobil PlusKarte kostet Euch in allen Fällen 19,95 Euro monatlich.

Affiliate Angebot Telekom-Tarife Alle MagentaMobil-Tarife findet Ihr natürlich bei der Telekom im direkte Vergleich

Wollt ihr mehr als eine Zusatzkarte, kosten diese Euch sogar noch weniger. Denn für jede zusätzliche SIM-Karte zahlt Ihr nur noch 9,95 Euro monatlich und habt auch hier den gleichen Tarif, wie bereits bei Eurer Hauptkarte zur Verfügung. Es gibt zudem noch zwei Ausnahmen: PlusKarten für Kinder unter 18 und für die Nutzung in Laptops und Tablets kosten Euch alle Zusatzkarten nur 9,95 Euro. Bedenkt allerdings, dass sich die Kosten summieren, Ihr zahlt also den Haupttarif und die Zusatzkarten in einer monatlichen Abrechnung.

So funktionieren die PlusKarten im Detail

Um Euch etwas deutlicher zu zeigen, wie die PlusKarten im Detail funktionieren, haben wir ein kleines Beispiel für Euch. Angenommen, Ihr habt eine Familie mit zwei Kindern und zwei Ehepartnern, dann könnt Ihr drei zusätzliche SIM-Karten bestellen. Wählt Ihr als den Hauptvertrag den MagentaMobil M aus, erhalten auch alle drei Zusatzkarten denselben Tarif. Dadurch haben alle Familienmitglieder 20 GB Datenvolumen und Ihr zahlt im Monat 89,80 Euro für alle vier Tarife und somit im Schnitt nur noch 22,45 pro Karte.

Wählt Ihr etwa den MagentaMobil M zahlt Ihr nur noch 22,45 Euro im Schnitt pro Karte. / © Deutsche Telekom

Die Kosten setzen sich dabei aus den 49,95 Euro für den Haupttarif, den 19,95 Euro für die erste PlusKarte und den jeweils 9,95 Euro für die zwei anderen Zusatzkarten zusammen. Hier kommen allerdings noch Bereitstellungskosten hinzu. Diese betragen einmalig pro Karte 39,95 Euro. Ist Euch das zu viel, solltet Ihr unbedingt nach Aktionen Ausschau halten, in denen Ihr diese Kosten einsparen könnt.

Die besten Tarife: Alle Tarife und weitere Infos findet Ihr in unserer Telekom-Tarifübersicht

Dieselben Kosten habt Ihr übrigens auch, wenn Ihr beispielsweise drei Freunde ins Boot holt. Denn ab der zweiten Zusatzkarte ist es egal, wie alt der Vertragspartner ist – diese kosten Euch, wie zuvor erwähnt, immer 9,95 Euro. Möchtet Ihr genau wissen, wie sich die Kosten zusammensetzen, könnt Ihr den Tarifrechner der Telekom* nutzen und hier Eure Wunschtarife finden.

Für wen lohnt sich das Telekom-Angebot?

Seid Ihr alleine oder möchtet die Telekom für Euch selbst nutzen, lohnt sich das Angebot natürlich nicht für Euch. Allerdings könnt Ihr bereits ab dem ersten Freund oder Familienmitglied ordentlich sparen und eines der besten Netze in Deutschland* nutzen. Während der 5G-Ausbau* weiterhin voranschreitet, ist das LTE-Netz in den meisten Regionen erreichbar und auch der neue Mobilfunkstandard wird sukzessive hinzugefügt.

Habt Ihr also einen Freund oder ein Familienmitglied, die gerade ebenfalls einen neuen Tarif möchten oder wollt Ihr Eure monatlichen Handykosten in der Familie senken, ist das Angebot wirklich spannend.

Was haltet Ihr von den PlusKarten? Ist das Angebot eine interessante Alternative zu anderen Anbietern für Euch? Sind Euch noch Dinge unklar? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!