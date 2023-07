Internet bei der Telekom: 19,95 Euro und mit BestChoice-Gutschein

Bei der Deutschen Telekom könnt Ihr derzeit sechs Monate lang bei einem neuen Internettarif sparen. So zahlt Ihr bei den MagentaZuhause-Angeboten M, L und XL nur 19,95 Euro in diesem Zeitraum und könnt Euch für kurze Zeit bei Abschluss eines solchen Tarifes sogar noch einen BestChoice-Gutschein im Wert von bis zu 60 Euro sichern. In diesem Tarif-Check haben wir alle Infos zur Aktion für Euch.

In der heutigen Zeit ist das Internet gar nicht mehr wegzudenken. Fällt es aus, können ganze Betriebe Ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen und auch im privaten Gebrauch brechen (Online)Welten zusammen, wenn das Netz nicht mehr funktioniert. Um Zugang zum World Wide Web zu erhalten, braucht Ihr allerdings einen entsprechenden Tarifvertrag und bei der Telekom (zur Tarifübersicht) gibt es gerade nicht nur die ersten sechs Monate günstiger, sondern Ihr könnt Euch bis zu 60 Euro in Form eines Gutscheins sichern.

Bei den Tarifen habt Ihr die Wahl zwischen Glasfaser und Kupferkabel. Dabei unterscheiden sich die Geschwindigkeiten auf dem Blatt kaum. Allerdings solltet Ihr bedenken, dass die VDSL-Variante eine geringere Minimal- und Normalleistung bringt wie die Fiber-Optionen. Dies ist allerdings nichts Ungewöhnliches, da Glasfaser-Verbindungen in der Regel eine stabilere Bandbreite bieten.

Das Internet-Angebot mit Gutschein im Überblick

Wie bereits erwähnt könnt Ihr bei der Deutschen Telekom gerade ordentlich sparen. So zahlt Ihr für die drei Tarif-Varianten in den ersten sechs Monaten nur 19,95 Euro. Zusätzlich erhaltet Ihr einen zusätzlichen Rabatt über 100 Euro und noch einmal bis zu 70 Euro, falls Ihr einen Router mieten möchtet. Mit einem Klick auf den Link in der nachfolgenden Tabelle erhaltet Ihr zudem noch einen Gutschein von bis zu 60 Euro, den Ihr in über 500 Online-Shops einlösen könnt.

Telekom-Übersicht Eigenschaft MagentaZuhause M MagentaZuhause L MagentaZuhause XL Download-Bandbreite 50 MBit/s 100 MBit/s 250 MBit/s Upload-Bandbreite 10 MBit/s 40 MBit/s 50 MBit/s Normalleistung-Download (DSL) 47 MBit/s 83,8 MBit/s 200 MBit/s Normalleistung-Upload (DSL) 9,4 MBit/s 33,4 MBit/s 35 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,95 Euro; ab dem 7. Monat 42,95 Euro 19,95 Euro; ab dem 7. Monat 47,95 Euro 19,95 Euro; ab dem 7. Monat 54,95 Euro Anschlusskosten 69,95 Euro Gutscheinwert 40,00 Euro 50,00 Euro 60,00 Euro Zum Angebot*

Die Normalleistung in der Tabelle bezieht sich lediglich auf die Angaben aus den Produktinformationsblättern zu den Tarifen MagentaZuahuse M, MagentaZuahuse L und MagentaZuahuse XL. Bedenkt zudem, dass dieses Angebot nur für Neukunden gilt, wollt Ihr Euren Tarif wechseln, müsst Ihr jedoch keine Anschlussgebühr zahlen.

Haltet Ihr also nach einem neuen Internetanbieter Ausschau, weil mal wieder ein Massenausfall schuld daran ist, dass Eure Arbeit im Nirwana verschwunden ist, solltet Ihr diesem Angebot eine Chance geben. Denn günstiger gab es das Internet-Angebot der Telekom bisher nur selten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Bei welchem Internetanbieter seid Ihr und wie zufrieden seid Ihr mit der Leistung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!