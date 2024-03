Teuflisch guter Deal: Teufel Real Blue Pro zum Bestpreis sichern

Derzeit erhaltet Ihr zahlreiche Frühlings-Angebote im Netz. So gibt es bei Xiaomi etwa verschiedene Saugroboter im Zuge des Fan-Festivals, doch auch der deutsche Traditionshersteller Teufel bietet Euch zahlreiche gute Deals an. Neben Kopfhörern und Lautsprechern warten hier auch Soundbars zu einem deutlich günstigeren Preis. Dabei ist vor allem ein Angebot besonders spannend und dieses betrifft die Teufel Real Blue Pro, die Ihr jetzt für 249,99 Euro bekommt.

Affiliate Angebot Teufel Real Blue Pro

Die Teufel Real Blue Pro im Kurz-Check

Die Teufel Real Blue Pro spielen nicht nur preislich in der Oberliga mit. Euch erwartet ein extrem gemütlicher Over-Ear-Kopfhörer, der dank verschiedener Codecs wie AAC, aptX und aptX Adaptive und können auch mit Multipoint glänzen. Entscheidend ist hier jedoch der wirklich genaue und natürliche Klang der 44-mm-Wandler, sowie die lange Akkulaufzeit von bis zu 56 Stunden, die lediglich beim Bass ohne aktives ANC etwas zulegen könnten.

Die aktive Geräuschunterdrückung ist auch das einzige wirkliche Manko der Real Blue Pro. Bei einem Kopfhörer für mehr als 200 Euro sollte hier doch etwas nachgelegt werden, denn Ihr nehmt unter anderem ein Grundrauschen wahr, wenn das ANC auf die maximale Stufe gestellt ist. Auch wenn viele Tests im Internet durchweg gute Bewertungen für die Kopfhörer abgegeben und der Klang wirklich spitze ist, solltet Ihr Euch über diesen Fakt bewusst sein.

Lohnt sich das Teufel-Angebot zu den Real Blue Pro?

Noch im Oktober musstet Ihr für die Over-Ears mit Kosten von mindestens 350 Euro im Netz rechnen. Anschließend sank dieser auf 300 Euro und ist seit diesem Jahr immer wieder günstiger erhältlich. So lag der bisherige Bestpreis laut idealo kurzzeitig bei 218,25 Euro. Hierbei handelte es sich jedoch um ein eBay-Angebot durch einen Drittanbieter. Der derzeit nächstbeste Preis im Netz ist mit 279,99 Euro angegeben, wodurch Ihr beim Teufel-Spring-Sale richtig Geld spart.

Auch spannend: Sennheiser Accentum Plus Wireless im Test

Seid Ihr also auf der Suche nach klangvollen Over-Ear-Kopfhörern, mit einer langen Akkulaufzeit und könnt beim ANC einige Abstriche vornehmen, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten. Doch wie bereits erwähnt, könnt Ihr Euch auch andere Deals sichern. So gibt es die Real Blue NC, also die kleinere Variante der Serie, bereits für 129,99 Euro. Auch die Teufel-Soundbar Cinebar Lux kostet Euch im Spring-Sale satte 350 Euro weniger*.

Affiliate Angebot Spring-Sale bei Teufel Erhaltet zahlreiche Rabatte auf verschiedene Soundbars, Kopfhörer oder Lautsprecher

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr Teufel-Geräte im Einsatz? Erzählt uns von Euren Erfahrungen in den Kommentaren!