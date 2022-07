Tink.de Summer-Deals: Smartes Google Klingel-Bundle günstig wie nie!

Bei tink.de könnt Ihr aktuell Euer Smart Home bei den Summer Deals recht günstig erweitern. So erhaltet Ihr die Google Nest Doorbell mit passendem Google Nest Hub für gerade einmal 169,95 Euro. So günstig waren die Geräte zusammen noch nie. Um den gewünschten Preis zu erreichen, nutzt Ihr lediglich einen Gutschein im Warenkorb.

Solltet Ihr ein Smart Home Euer eigen nennen können, dann seid ihr sicherlich schon über smarte Türklingeln gestoßen, wenn Ihr nicht sogar bereits eine solche besitzt. Mit den Doorbells von Anbietern wie Ring, Blink oder Google habt Ihr immer Eure Haustür im Blick und sichert Euch dadurch vor ungebetenen Gästen. Außerdem haben viele der smarten Türklingeln nützliche Funktionen, um Euren Alltag deutlich zu erleichtern.

Die Google Nest Doorbell ist das erste Modell des amerikanischen Konzerns. Die smarte Türklingel nutzt Erkennungssensoren, um Euch mitzuteilen, sobald Euer Paket oder Euer Nachbar vor der Tür steht. Die Videoübertragung findet in HD statt und auch eine Einbindung in das Smart Home ist dank des mitgelieferten Nest Hub der zweiten Generation kein Problem. Das Google Nest Hub dient zudem als Schaltzentrale für Euer gesamtes Smart Home, solltet Ihr eine solche noch nicht besitzen.

Lohnt sich das Google-Doorbell-Angebot von tink.de?

Wollt Ihr gerade sowieso ins Thema Smart Home einsteigen und Euch eine neue smarte Türklingel zulegen, ist das Angebot recht interessant. Denn das Bundle gibt es im Netz aktuell nicht günstiger. In der Regel zahlt Ihr für die Google Nest Doorbell bereits rund 140 Euro. Für den Google Nest Hub werden dann noch einmal gut 54 Euro fällig. Dank des Gutscheincodes "GoogleSecurity" spart Ihr bei tink.de allerdings noch einmal 30 Euro auf den bereits günstigen Preis, was den Deal so gut macht.

Mit dem Google Nest Hub könnt Ihr Euer gesamtes Smart Home steuern. / © NextPit

Habt Ihr allerdings bereits ein Smart Home und steuert dieses über Apple oder Alexa, solltet Ihr Euch überlegen, ob sich das Angebot wirklich für Euch rentiert. Schauen wir nur auf den Preis, heißt es hier allerdings: Zuschlagen, bevor die Aktion vorbei ist. Weitere smarte Türklingeln findet Ihr übrigens in unserer Bestenliste rund um Video-Türklingeln.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Google-Bundle ein guter Einstieg in ein Smart Home in Euren Augen? Oder denkt Ihr, dass Einsteiger besser in eine smarte Beleuchtung oder andere Produkte investieren sollten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.