Man sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen kann, aber Candy Crush Solitaire bringt eine neue Sichtweise auf die Spielereihe. BUMP! Superbrawl bietet eine neue Art von Multiplayer-Action, Strategie und 1v1-Kämpfen. Dream League Soccer 2025 wird Eure Fähigkeiten als Manager und auf dem Spielfeld auf die Probe stellen.

myOKR will Euch helfen, Euer Leben in den Griff zu bekommen, indem es Euch auf dem rechten Weg hält, während Super Productivity eine erweiterte Aufgabenliste ist, die auf Timeboxing und intuitives Aufgabenmanagement setzt.

Wenn Ihr mit diesen Vorschlägen nicht zufrieden seid, wird es Euch freuen zu erfahren, dass zahlreiche Premium-Apps derzeit für einen begrenzten Zeitraum kostenlos erhältlich sind. Und wenn Ihr noch mehr verborgene Schätze entdecken wollt, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf unsere "Gratis-Apps der Woche" werfen, die wir zweimal pro Woche aktualisieren!

Candy Crush Solitaire (Android & iOS)

Erinnert Ihr Euch noch an den Candy Crush Saga-Wahnsinn vor vielen Jahren? Nun, Solitaire ist mit Candy Crush Solitaire zurück und bietet einen neuen Ansatz für die mobile Spieleszene, indem es die klassische TriPeaks-Solitaire-Mechanik mit den lebendigen und fesselnden Elementen von Candy Crush Saga verbindet. Im Grunde geht es darum, Karten vom Spielfeld zu entfernen, indem Ihr Karten auswählt, die einen Rang höher oder niedriger als die aktuelle Karte im Spiel sind. Meiner Meinung nach bietet diese Spielmechanik ein schnelleres und intuitiveres Spielerlebnis als die traditionellen Solitaire-Varianten.

Natürlich gefallen mir auch einige einzigartige Funktionen, wie z. B. der "Hold Slot" ( ), der es den Spielern ermöglicht, eine Karte für eine spätere Verwendung beiseitezulegen und so dem Spiel eine strategische Ebene zu verleihen. Es gibt auch Candy Crush Booster, bei denen bekannte Power-Ups aus dem Candy Crush-Universum wie die Farbbombe in Kartenform auftauchen und Euch in schwierigeren Levels helfen.

Das Spiel ist globaler ausgerichtet und bringt Euch an exotische Orte auf der ganzen Welt. Ihr könnt Postkarten von verschiedenen Reisezielen wie Hawaii, Paris und Japan erstellen und verzieren, während Ihr im Spiel vorankommt. Ein weiterer nützlicher Mechanismus, um die Spieler/innen täglich bei der Stange zu halten, sind die täglichen Belohnungen und Events, die mich zugegebenermaßen sehr gefesselt haben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 34,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ich liebe die Grafik mit den flüssigen Animationen und dem farbenfrohen Design, aber die Werbung und die optionalen In-App-Käufe sind die einzigen Nachteile, die ich mir vorstellen kann. Es ist schön zu sehen, wie ein Spieleklassiker neu erfunden wird und dabei eine andere Perspektive auf das Spiel bietet, aber stellt sicher, dass ihr genug Geduld habt, um die Werbung zu überstehen, da sie für manche den Schwung ruiniert.

Ladet Candy Crush Solitaire aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

BUMP! Superbrawl (Android & iOS)

Ich war schon immer stolz darauf, Einzelspieler-Spiele zu mögen, denn ich liebe es, bei jedem Sieg den ganzen Ruhm für mich zu beanspruchen. Leider macht mich das zu einem schlechten Bettgenossen, wenn ich in der Vergangenheit Titeln wie Team Fortress frönte. Nun, das Spielen von BUMP! Superbrawl hat mir eines gezeigt: Ich bin eine Niete in rundenbasierten 1v1-Strategiespielen, und genau darum geht es in diesem Spiel. Es kombiniert strategische Planung mit dynamischer Action, bei der es auf Antizipation und clevere Planung ankommt.

Damit es nicht langweilig wird, gibt es mehrere Modi: Brawl, bei dem derjenige gewinnt, der als Erster drei K.o.-Schläge in intensiven Duellen erzielt, und Zone Capture, bei dem Ihr Euch den Sieg sichert, indem Ihr bestimmte Gebiete auf der Karte kontrolliert. Bei Heist müsst ihr Münzen von Eurem Gegner einsammeln und gleichzeitig verhindern, dass Eure Münzen gestohlen werden, während Ihr bei VIP den VIP-Helden des gegnerischen Teams identifizieren und ausschalten müsst.

Die Helden auf dem Spielplan können gesammelt und aufgerüstet werden. Wie bei vielen Fantasy-Spielen sind die Helden alle unterschiedlich und haben ihre ganz eigenen Fähigkeiten und Superangriffe. Wenn Ihr ein Team von drei Helden habt, stehen Euch strategische Tiefe und Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung, mit denen Ihr Euch verschiedenen Herausforderungen und Gegnern stellen könnt. Die Grafik ist wunderschön anzusehen, mit detaillierten Animationen und Effekten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 914,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Alles in allem finde ich, dass dieses Spiel dank einer cleveren Mischung aus strategischer Tiefe, verschiedenen Spielmodi und lebendiger Grafik eine überzeugende Ergänzung des rundenbasierten Strategiegenres für Mobilgeräte ist. Es ist gut genug, um Gelegenheitsspieler zu befriedigen, während die wettbewerbsorientierteren Spieler auch in Sachen Herausforderung nicht zu kurz kommen werden.

Ladet BUMP! Superbrawlaus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Dream League Soccer 2025 (Android & iOS)

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie Eure Lieblingsfußballmannschaft abschneiden würde, wenn Ihr sie von der TV-Fernbedienung aus steuern würdet, als ob sie Fußball auf der PlayStation spielen würde? Dream League Soccer 2025 bietet genau dieses Erlebnis auf Eurem Smartphone, denn es vereint das Beste aus beiden Welten - strategisches Team-Management und dynamische Action auf dem Spielfeld.

Wenn Ihr das Angebot von Electronic Arts satthabt, dann ist Dream League Soccer 2025 eine gute Alternative für Fußballfans auf der ganzen Welt. Mir gefällt die besondere Mischung aus strategischer Tiefe, abwechslungsreichen Spielmodi und lebendiger Grafik, die sowohl Gelegenheits- als auch Wettkampfspielern ein angenehmes Erlebnis bietet.

Die Grafik ist hochwertig und flüssig, aber das hängt auch davon ab, was für eine Hardware Euer Smartphone hat, um das Spiel auszuführen. Die Fußballspiele werden korrekt dargestellt, mit detaillierten Stadien und relativ genauen Spielerdarstellungen. Es wäre schön, wenn es mehr Anpassungsmöglichkeiten für Mannschaften und Ligen sowie bessere Spielertransfermechanismen gäbe, um das Spielerlebnis ausgewogener zu gestalten. Das Spiel ist zwar kostenlos, aber es gibt verschiedene In-App-Käufe, die das Spielerlebnis verbessern, die aber nicht entscheidend sind, um zu gewinnen oder weiterzukommen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 16,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ladet Dream League Soccer 2025 aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

myOKR (Android & iOS)

Wir nähern uns bereits dem Ende des Februars 2025 und ich habe darüber nachgedacht, wie weit ich mit dem Erreichen einiger der Ziele, die ich mir zum Jahreswechsel gesetzt habe, hinterherhinke. myOKR ist eine App zur Verfolgung von Zielen und Gewohnheiten, die speziell entwickelt wurde, um Nutzern dabei zu helfen, persönliche und berufliche Ziele mithilfe des OKR-Rahmens (Objectives and Key Results) zu erreichen.

Mir gefällt die übersichtliche und leicht verständliche Benutzeroberfläche, auf der ich ehrgeizige Ziele definieren und sie in erreichbare Schlüsselergebnisse aufteilen kann. Außerdem kann ich mit intuitiven Tracking-Tools den Fortschritt in Echtzeit überwachen. Es kann auch dabei helfen, positive Gewohnheiten zu entwickeln, indem es die Nutzer/innen mit Streifen, Erinnerungen und anpassbaren Tracking-Optionen zur Verantwortung zieht. Diese können auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Zeitpläne abgestimmt werden.

Was ich am meisten schätze, sind die Gamification-Elemente, mit denen ich mit Abzeichen belohnt werde, je mehr ich mich daran halte, und die es mir ermöglichen, in der Rangliste aufzusteigen, Meilensteine zu erreichen und Serien zu halten. Die Synchronisierung dieser App mit meinen bevorzugten Kalendern und Messaging-Apps funktioniert reibungslos, so dass ich keine einzige Benachrichtigung verliere.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Braucht Ihr eine App, die Euch hilft, Ziele zu setzen und Eure Gewohnheiten zu verfolgen? myOKR wird Euch dabei helfen / © nextpit

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber es gibt Momente in meinem Leben, in denen ich das Gefühl habe, dass es am besten ist, die App alles regeln zu lassen. So ist das mit dem Erwachsenwerden, und myOKR ist eigentlich ein ziemlich robustes Tool für Leute wie mich, die ihre täglichen Gewohnheiten mit langfristigen Zielen in Einklang bringen wollen. Mir gefällt die Kombination aus OKR-Management, Gewohnheitsverfolgung und Gamification, die es zu einem wertvollen Begleiter für persönliches und berufliches Wachstum macht.

Ladet myOKR aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Super-Produktivität: To-Do-Liste

Zeit. Sie ist etwas, das der reichste und der ärmste Mensch der Welt und alle anderen dazwischen jeden Tag in gleicher Menge haben. Wie wäre es also mit einer App, die mir hilft, das Beste aus meiner Zeit zu machen? Das ist Super Productivity, eine vielseitige Open-Source-App für Aufgabenlisten und Zeitmanagement, die speziell dafür entwickelt wurde, die Produktivität durch integrierte Aufgabenverfolgung und nahtlose Workflow-Integration zu steigern.

Ich finde es toll, dass ich meine Aufgaben in Timeboxen einteilen und nachverfolgen kann, indem ich den Aufgaben bestimmte Zeitfenster zuordne und die dafür aufgewendete Zeit überwache. Das hat mir sehr geholfen, mich besser auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren und meine Zeit effizienter zu nutzen. Außerdem habe ich entdeckt, dass die App mit zahlreichen Plattformen von Drittanbietern zusammenarbeitet, darunter Jira, GitLab, GitHub und OpenProject, so dass ich Aufgaben verwalten und den Fortschritt über mehrere Tools von einer zentralen Oberfläche aus verfolgen kann.

Natürlich ist es nicht ganz einfach, diese App zu nutzen, denn es ist eine ziemliche Lernkurve, um die Vorteile der App voll auszuschöpfen. Glücklicherweise ist die App nicht mit In-App-Käufen oder Werbung verbunden, sondern bietet alle Funktionen ohne zusätzliche finanzielle Verpflichtungen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Mit dieser App könnt Ihr Eure To-Do-Liste abarbeiten / © nextpit

Mir gefällt, dass Super Productivity sowohl für Privatpersonen als auch für Berufstätige ein robustes Werkzeug ist, denn es hat mir geholfen, mein Fitnessprogramm in der Woche wieder in den Griff zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass sich das Gleiche auch in einer Büroumgebung anwenden lässt, vor allem für diejenigen, die sich leicht ablenken lassen und nicht den Überblick behalten können, wenn sie mit zu vielen Aufgaben auf einmal überfordert sind. Die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten und die benutzerfreundliche Oberfläche runden ein überdurchschnittliches Produktivitätswerkzeug auf mobilen Geräten ab.