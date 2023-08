Die 5 besten Android- und iOS-Apps der Woche getestet und für sehr gut befunden!

Diese Top 5 ist nicht mit unserer Auswahl an kostenlosen Anwendungen vergleichbar, die wir Euch zweimal pro Woche vorschlagen. Hier installieren wir die Anwendungen auf unseren eigenen Smartphones und testen sie. Wir prüfen, ob es nicht zu viele In-App-Käufe und Werbung gibt und ob die Anwendungen Eure persönlichen Daten respektieren.

Wir versuchen, nützliche Anwendungen auszuwählen, sei es für die Produktivität, die Personalisierung Eurer Benutzeroberfläche oder für Euer digitales Wohlbefinden. In unseren Top 5 ist immer mindestens eine mobile Anwendung enthalten. Die Anwendungen können kostenlos oder kostenpflichtig sein, mit oder ohne Abonnement. Aber das wird immer angegeben!

Makeover Master (Android)

Es gibt nichts Besseres, als sich in einem völlig neuen Haus einzurichten - mit Ideen, wie Ihr Euren Lebensraum nach Euren persönlichen Vorlieben einrichten könnt. In diesem Sinne ist die digitale Umgestaltung eines virtuellen Hauses nicht nur günstig, sondern auch kostenlos u nd amüsant zugleich! Was habt Ihr Euch dabei gedacht? Makeover Master ist ein Hausbau-Spiel, das aus den Elementen eines Spieles besteht.

Die Hauptidee dieses Spiels ist es, Rätsel zu lösen. Jedes Rätsel, das Ihr löst, ermöglicht es Euch, zusätzliche Dekorationen zu kaufen, die Ihr zur Verschönerung Eures virtuellen Hauses nach Euren Wünschen einsetzen könnt. Natürlich ist die Dekoration Eures Hauses nicht alles, denn es gibt auch andere Möglichkeiten, Euer Haus zu gestalten!

Es gibt verschiedene Bereiche, die Ihr verschönern könnt, also nehmt Euch die Zeit, die Ihr braucht. / © Makeover Master

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe : Ja / Konto erforderlich: Nein

Wenn Ihr schneller vorankommen wollt, gibt es das gewöhnliche Modell "Pay to Progress", bei dem Ihr Geld für einen Ball im sprichwörtlichen Sinne und für einige Objekte ausgebt. Grundsätzlich gilt: Wenn Geduld zu Euren Tugenden gehört, könnt Ihr immer noch damit durchkommen, aber denkt bitte darüber nach, wie viel Zeit Ihr dafür aufwenden würdet! Insgesamt kann das eine unterhaltsame Abwechslung in Eurem Alltag sein und sogar ein wenig therapeutisch. Wenn Ihr im echten Leben keine schönen Dinge in Eurem Haus haben könnt, dann könnt Ihr Ihr zumindest in Eurem virtuellen Haus haben!

Je nachdem, auf welchem Niveau Ihr Euch befindet, könnt Ihr vor Beginn des Spiels einen Booster auswählen, der Euch helfen kann, einen Vorteil zu erlangen oder eine schwierige Situation zu überwinden. Unnötig zu erwähnen, dass die meisten von uns Drei-Leben-Games kennengelernt haben, und das sollte einfach sein. Ich hätte gerne die Möglichkeit gesehen, zuerst den eigenen Charakter auszuwählen, anstatt nur beim karottenköpfigen Protagonisten zu bleiben.

Das Plateau des Rätsels wechselt von Zeit zu Zeit, um dann doch noch komplexer zu werden. / © Makeover Master

Download Makeover Master aus dem Google Play Store

Bewusstsein: Achtsamkeit und Wohlbefinden (Android und iOS)

Wir sind Realisten, die Welt hat sich in unseren Tagen nicht verbessert und die Medien, die unsere junge Generation konsumiert, sind im Vergleich zu den letzten paar Jahrzehnten immer gewalttätiger und deformierter geworden. Tatsächlich sind psychische Probleme in vielen Ländern der Welt ein großes Problem und betreffen alle Bereiche der Gesellschaft. Aware ist eine bewusste und gute Anwendung, die das Leben der Menschen ein wenig sinnvoller machen und speziell an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann.

Auch wenn ich glaube, dass ich bei der Arbeit nicht zu gestresst bin (nextpit ist ein schöner Ort zum Arbeiten, die Kollegen sind großartig, genau wie unseren beiden Büro-Hunde), nachdem ich Aware im Alltag genutzt habe, hat es mich meiner Meinung nach zu einem noch besseren Menschen gemacht, weil es mir sehr bei den typischen Alltagsproblemen geholfen hat.

Atmet tief ein und denkt darüber, nach, Euch mit mehr Bewusstsein zu lieben. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe : Nein / Konto erforderlich: Nein

Ihr könnt zwischen verschiedenen Sitzungen wählen, die in der Anwendung selbst angeboten und von verschiedenen Trainern geleitet werden. Oder aber, Ihr könnt einfach Euren persönlichen Kurs nach Belieben beginnen. Ihr könnt jede Séance jederzeit abbrechen, also fühlt Euch nicht schlecht dabei. Die Séancen sind unterteilt in Dive In, Pure Simple Love und Breathing Anchor.

Download Aware: Volles Bewusstsein und Wohlbefinden aus dem Google Play Store oder dem Apples App Store.

Da es sich um eine kostenlose Anwendung handelt, die keine kostenpflichtigen Sessions hat, habe ich Ihr gerne genutzt, ohne mich hinter einer Paywall verstecken zu müssen. Hoffen wir, dass sporadisch neue Inhalte angeboten werden und es in Zukunft keine Paywall geben wird.

LinqiApp: Englisch freisprechen (Android et iOS)

Englisch freisprechen oder zumindest im Internet verstehen, erleichtert die Kommunikation miteinander, unabhängig von Nationalität oder Ethnizität. Dies ist eine App, mit der Ihr Englisch lernen und von Tag zu Tag kompetenter werden könnt. LinqiApp ist kostenlos und diese innovative Anwendung ermöglicht es Euch, mehr zu üben, zu üben und zu üben.

Das Eisen schärft das Eisen, die Anwendung schärft den Menschen. Verbessern Eure englische Aussprache mit dieser Anwendung. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe : Ja / Konto erforderlich: Ja

Ich mag die Art und Weise, wie die Anwendung versucht, herauszufinden, wo Ihr in Bezug auf Euren Englischkenntnissen steht. Um zu beginnen, müsst Ihr Eure relevanten Informationen angeben, z.B. die Themen, die Euch interessieren, Euer Alter, Euer Sprachniveau und Euer Ziel. Von hier aus versucht die Anwendung, Euch mit anderen Personen in Kontakt zu bringen, die zu einer ähnlichen Gruppe gehören.

Ihr bekommt eine praktische Übung, indem Ihr zwischen verschiedenen Personen auswählt, die das gleiche Kompetenzniveau haben wie Ihr. / © nextpit

Um Euch zu motivieren, könnt Ihr Euch mit einer Liste von anderen Personen verbinden, Sie anrufen und mit ihnen sprechen. Diese Personen kommen aus der ganzen Welt und werden entsprechend notiert, damit die App herausfinden kann, ob sie ein guter Lernpartner sind oder nicht (und umgekehrt). Außerdem gibt es ein Klassensystem, mit dem Ihr die gesamte Erfahrung in der Ausbildung spielerisch nutzen könnt. Ich denke, das ist großartig für alle, die in Ihrer Englischausbildung vorankommen wollen!

LinqiApp Englisch freisprechen herunterladen aus dem Google Play Store oder dem Apples App Store.

Journal und Notizbuch Reflectr AI (Android)

Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie es wäre, Eure Gedanken aufzuschreiben und sie für die Nachwelt zu erhalten? Ja, ich beziehe mich auf Reflectr , anstatt Bildjournalismus aus Euren sozialen Netzwerken zu verwenden. Ich schaue Euch, die Menschen der Alpha-Generation an. Mit Reflectr habt Ihr eine interessante Anwendung, in der Ihr Eure Gedanken tatsächlich an die Nachwelt weitergeben könnt.

Schaut Euch hier den Unterschied in den von der KI generierten Inhalten an. Von links nach rechts ist die ursprüngliche Botschaft von mir, in der Mitte das witzige Ergebnis, während die rechte die professionelle Formulierung ist. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 EUR pro Monat, EUR 9,99 pro Jahr) / Erforderliches Konto: Ja

Um die Dinge zu vereinfachen, verfügt die Anwendung über AI-Funktionen, die Euch dabei helfen, Eure Gedanken umzuschreiben und nach Euren Wünschen zu ordnen. Ihr könnt u.a. zwischen einem professionellen und einem anspruchsvollen System wählen und verfügt über einzigartige Funktionen, wie z.B. einem Kalender für diejenigen, die besonders motiviert sind. Ein Balance-Akt für eine leichtere Organisation und eine einfache Benutzeroberfläche.

Ich denke, dass die einfache Benutzeroberfläche das ist, was mich am meisten beeindruckt hat. Es muss nicht überwältigend sein, aber man kann zumindest Fotos hinzufügen, wann und wo man es will, um mehr Wirkung zu erzielen. Bei einer Zahlung für ein monatliches oder Jahres-Abonnement wird die Werbung entfernt.

Ladet Journal und Notizbuch Reflectr AI aus dem Google Play Store

Arena Breakout (Android und iOS)

Neigt Ihr dazu, Euch auf die Gegner zu verlassen, um zu überleben? Wenn Ihr diese Frage bejaht habt, dann wird Euch das neue Spiel von Tencent, dem Unternehmen hinter WeChat und PUBG Mobile, begeistern. Unter dem Namen Arena Breakout unterscheidet sich das Kampfsystem kaum von PUBG Mobile und Call of Duty: Mobile.

All der Schaden, den Ihr im Spiel erhaltet, hängt von dem Teil des getroffenen Körperteils ab. Dieser Tatbestand beeinflusst letztendlich das gesamte Spielgeschehen. Habt Ihr eine Kugel ins Bein bekommen? Dann könnt Ihr Euch nur noch in einem langsameren Tempo vorwärts bewegen. Unnötig zu sagen, dass es nie eine gute Sache ist, eine Kugel in den Kopf zu bekommen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe : Ja / Konto erforderlich: Ja

Ladet Euch Arena Breakout aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store

Diejenigen, die von diesem Spiel überzeugt sind, können zwischen zwei verschiedenen Spielmodi wählen. Das fördert das Spiel in der Gruppe, was eine soziale Angelegenheit ist. Appelliert an Eure Mitspieler und beobachtet, wie Euer Team die besten Strategien findet, um so viel Geld wie möglich zu plündern!

Die Grafik ist exzellent, und selbst wenn Ihr ein Smartphone von 2021 besitzt, Ihr werdet von diesem Titel ohne große Abstriche profitieren. Ich empfehle Euch dringend, mit einem über Kabel oder Bluetooth verbundenen Controller zu spielen, da mich die Bildschirmsteuerung ohne Touch-Feedback nie wirklich verführt hat. Ja, ich weiß, ich bin alt und habe gerade Quake II Remastered beendet, also geht mit mir ins Gericht.

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller

Was ist die App, die Euch am meisten begeistert hat, oder noch immer begeistert? Und habt Ihr weitere Tipps für uns? Bitte zögert nicht, uns Eure Empfehlungen unten in den Kommentaren mitzuteilen.