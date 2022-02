Top 5 der Woche: Krallt Euch diese fünf iOS- und Android-Apps

Auch diesen Sonntag präsentiere ich Euch wieder fünf meiner Meinung nach lohnenswerte Apps oder Mobile Games aus den App-Stores. In-App-Kostenfallen oder ähnliches erspare ich Euch dabei natürlich. Egal, ob Produktivitäts-Apps, Gaming-Geheimtipps oder herrlich unnütze Anwendungen: Alles kann hier in meiner Auswahl landen und damit geht's jetzt direkt los. Hier sind die fünf Empfehlungen, für die ich mich diese Woche entschieden habe.

Floating Calculator (Android)

Diese App wurde von der NextPit-Community entdeckt und in unserem Forum geteilt. Es handelt sich um eine Taschenrechner-App, die in einem schwebenden Fenster angezeigt werden kann. Genauer gesagt ist es das Symbol, das schwebt und sich wie eine Android-Sprechblase verhält, die Ihr beliebig verschieben könnt. Wenn Ihr einmal darauf tippt, wird der Rechner im Fenstermodus angezeigt.

Floating Calculator kann auch im Vollbildmodus angezeigt werden und bietet einen dunklen Modus. Die Benutzeroberfläche ist sauber, die Operationen sind zwar einfach, aber alles Notwendige ist vorhanden. Es gibt keine Werbung oder In-App-Käufe.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Die Floating Calculator App kann auch im Vollbildmodus verwendet werden / © NextPit

Home Widget für HomeKit (iOS)

Mit dieser App könnt Ihr Eure HomeKit-Geräte über Widgets direkt auf dem Homescreen Eures iPhones oder iPads steuern. Ihr könnt die App mit Eurem HomeKit-Haushalt und allen angeschlossenen Geräten, die dazu gehören, verknüpfen. Dann erstellt Ihr einfach Widgets für jedes gewünschte Gerät.

Die Widgets, ob einzeln oder mehrfach (3x1, 3x3, 4x2, 4x4), werden dann auf dem iOS-Startbildschirm angezeigt. Ihr könnt sogar eine bestimmte Funktion einem Widget statt einem Gerät zuordnen. Wenn Ihr zum Beispiel unter dem Kalender-Widget eine Schaltfläche haben möchtet, die das Schloss Eurer Haustür öffnet, könnt Ihr das tun.

Home Widget trackt auch den Status von Geräten, ähnlich wie das Control Center von iOS. Wenn eine Lampe eingeschaltet ist, ist die Schaltfläche hell, wenn sie ausgeschaltet ist, ist sie dunkel. Schließlich könnt Ihr Eure HomeKit-Widgets auf der "Heute-Ansicht" platzieren (wenn Ihr auf dem Home- oder Sperrbildschirm nach rechts wischt). Dann könnt Ihr darauf zugreifen, ohne Euer iPhone entsperren zu müssen.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja / Konto: erforderlich / Deutsche Sprache: ja

Ich besitze leider kein angeschlossenes Gerät von Apple / © NextPit

DoForMe (Android)

DoForMe ist eine Produktivitätsanwendung, mit derIhr bestimmte wiederkehrende Aktionen auf dem Smartphone basierend auf Eurem Geo-Standort automatisieren könnt. Im Wesentlichen könnt Ihr Markierungen mit einer Reichweite von bis zu 500 Metern auf der Karte platzieren und konfigurieren, was das Telefon tun soll, wenn Ihr in den Umkreis eintretet oder ihn verlasst.

Ihr könnt z. B. festlegen, dass Euer Smartphone automatisch in den Vibrations- oder Stumm-Modus wechselt, wenn Ihr in die Nähe Eures Büros kommt. Ihr könnt auch die Helligkeit erhöhen, wenn Ihr aus dem Haus geht, damit der Bildschirm auch im Freien lesbar ist. Kurz gesagt, es handelt sich um eine Nischenanwendung, aber für Fans der Automatisierung gibt es sicher noch mehr Anwendungsfälle, die für Euch relevanter sind als die oben genannten.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

DoForMe ist eine Nischen-App, aber ich mag das Konzept / © NextPit

PhotoShade (iOS)

PhotoShade ist eine ziemlich seltsame App, mit der Ihr Fotos in Eurer Galerie nach ihrer dominanten Farbpalette durchsuchen könnt. Ihr könnt der App Zugriff sowohl auf alle Fotos oder nur auf ausgewählte gewähren. Über der Auswahl wird dann ein Schieberegler mit einem Farbspektrum angezeigt.

Ich denke, Ihr habt das Prinzip verstanden. Um ehrlich zu sein, ist mir nicht ganz klar, wofür diese App verwendet werden könnte. Vielleicht für Künstler und andere Fotografen. Aber ich finde das Konzept interessant und originell.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Welchen Nutzen könnte diese App Eurer Meinung nach haben? / © NextPit

Inua - A Story in Ice and Time (Android & iOS)

Dieses von Arte herausgegebene Handyspiel sieht sehr vielversprechend aus und ich werde mich wirklich (aber wirklich) darum bemühen, Euch einen Test dazu anzubieten. Es handelt sich um ein narratives Point-and-Click-Spiel.

Ihr folgt der Journalistin Taïna, die in den hohen Norden Kanadas reist, um zu untersuchen, was wirklich mit der Besatzung der "Terror" geschehen ist, die im 19. Jahrhundert auf einer Expedition in die Antarktis verschwand. Vor kurzem wurde diese wahre Geschichte (die von zahlreichen Legenden und Verschwörungstheorien umgeben ist) in einer Serie mit dem Titel "The Terror" auf Prime Video verarbeitet, die mir sehr gut gefallen hat und die ich Euch empfehle, wenn Ihr Folk Horror mögt.

Ich habe das Spiel gerade erst gekauft, während ich diese Zeilen schreibe. Aber ich mag schon jetzt die künstlerische Gestaltung und die Erzählweise, die viel mit Zeitreisen zu tun hat usw. Im Allgemeinen sind Spiele mit dem Arte-Stempel selten enttäuschend.