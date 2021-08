Top 5 Apps der Woche: Die besten Downloads für iOS und Android

Wie an jedem Wochenende kommen wir auf NextPit zusammen, um die fünf besten Apps der Woche zu küren. Dabei habe ich wie immer Mobile Games und Apps herausgesucht, die mir im Play Store und im AppStore positiv aufgefallen sind. Ist diese Woche etwas für Euch dabei?

Da wir bei NextPit täglich mit Smartphones arbeiten, nutzen wir auch echt viele Apps! Aus diesem Grund haben wir irgendwann einmal damit angefangen, die fünf besten Apps jeden Sonntag vorzustellen. In dieser Woche habe ich wieder Anwendungen für Euch herausgesucht, die keine Datenkraken oder Abofallen sind.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps – hier sind die besten 5 Android / iOS-Apps der Kalenderwoche 30.

Android 12 Clock Widget

Der Titel sagt schon alles: Mit dieser App könnt Ihr die neuen Android 12-Uhr-Widgets installieren und einen Vorgeschmack auf das Material You-Design bekommen, wenn Ihr die Beta-Version noch nicht auf Eurem Smartphone installiert habt.

In der kostenlosen Version zeigt die Anwendung allerdings ein paar Werbebanner an und bietet eine recht geringe Auswahl an Widgets.

Ich habe es daher vorgezogen, 99 Cent zu zahlen (ein einmaliger Kauf), um die Werbung loszuwerden und Zugang zu den Premium-Widgets zu erhalten. Diese finde ich optisch deutlich ansprechender. Die Anwendung funktioniert zudem offline und erfordert weder Konto noch eine Autorisierung.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: 0,99 € / Konto: nicht erforderlich

Es kostet 0,99 €, um Werbung zu entfernen und alle Widgets freizuschalten. / © NextPit

Ihr könnt die Android 12 Clock Widget-App aus dem Google Play Store herunterladen.

VolEq

VolEq ist eine Equalizer-Anwendung, die sich auf Eure Hörgewohnheiten einstellt. Dafür analysiert die App das, was Ihr auf Eurem Smartphone hört und passt den Klang ganz von selbst an. Zusätzlich bietet VolEq einen benutzerdefinierten Modus, in dem Ihr den Klang auch nach Euren eigenen Vorstellungen einstellen könnt. Dazu kommen drei Presets namens "Podcast", "Noisy" und "Mild".

Im Grunde geht es darum, die Lautstärke entweder zu erhöhen oder zu verringern, um das Klangerlebnis auszugleichen und zu vermeiden, dass Ihr die Lautstärke ständig manuell anpassen müsst. Wie zum Beispiel beim Ansehen eines Films. Wenn Ihr Euch also einen Film anschaut und die Dialoge wie ein Flüstern aus einem Horrorfilm klingen, während die Actionszenen das Trommelfell zerstören (das Gleiche gilt für die Werbung auf Youtube), hilft Euch VolEq weiter.

Die App ist kostenlos, erfordert aber, dass Ihr Euch eine Werbung anschaut, um Zugang zu den Funktionen für 24 Stunden freizuschalten. Und die kostenpflichtige Version ist sehr, wenn nicht sogar zu teuer: Sie kostet 13,99 Euro im Google Play Store.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: 13,99 € / Konto: nicht erforderlich

Mit VolEq können Sie den Klang an die jeweilige Musikrichtung anpassen / © NextPit

Ihr könnt die VolEq-App aus dem Google Play Store herunterladen.

Tomatoro

Tomatoro ist eine Produktivitäts-App für Android und iOS, die einen sehr einfachen und schlanken Pomodoro-Timer bietet.

Ihr könnt ganz einfach das Intervall Eurer Wahl zwischen 5 Minuten und einer Stunde einstellen und Statistiken über Eure Fokussitzungen und Eure Zeit abrufen.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Tomatoro verfügbar für Android und iOS / © NextPit

Ihr könnt die Tomatoro-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

Culo

Culo ist eine Taschenrechner- und Tabellenkalkulationsanwendung mit einem sehr ungünstigen Namen. Ich habe bereits ausführlich erklärt, wie schlecht ich in Mathe bin. Aber ich bin sicher, dass einige von Euch an dieser Art von App interessiert sind.

Konkret handelt es sich bei Culo um eine Taschenrechner-App, aber Ihr könnt all Eure Operationen auf Arbeitsblättern aufzeichnen, die wie eine Notizanwendung geführt werden.

Culo gibt es auch in einer kostenpflichtigen Version für 2,29 Euro, mit der Ihr die Werbung loswerden und Eure Tabellenkalkulationen wiederherstellen und importieren könnt.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Culo hat einen sehr schlechten Ruf / © NextPit

Ihr könnt die Culo-App (kostenlos) aus dem Google Play Store herunterladen.

Overboard!

Overboard ist ein Spiel des Studios Inkle, das für eine Reihe von erstklassigen und hochwertigen Titeln verantwortlich ist. Overboard ist ein Rätselspiel, das Elemente eines Abenteuers, eines interaktiven Graphic Novels und die eines Krimis miteinander verbindet.

Das Spiel beginnt mit einem Mord an Bord des Schiffes SS Hook, aber der Mörder bist du! Anstatt zu ermitteln, um den Schuldigen zu finden, müsst Ihr Hinweise, Geheimnisse, Verdächtige und Beweise ausnutzen, um einen unschuldigen Mann zu überführen. Und das alles mit einem Zeitlimit, um die Herausforderung aufzupeppen.

Ich mag den grafischen Stil und die visuellen und erzählerischen Inspirationen des Spiels sehr. Das Gameplay ist für meinen Geschmack aber etwas zu kontemplativ, und wenn Ihr wortreiche Dialogblöcke hasst, würde ich es nicht empfehlen. Aber ich finde das Format ganz gut geeignet für ein Spiel, das man im Hintergrund spielt, um sich die Zeit zu vertreiben.

Der Preis von 6,99 € erscheint trotz der offensichtlichen Qualität des Titels aber etwas hoch. Denn Ihr solltet 45 Minuten für das Spiel einplanen, nicht mehr. Natürlich gibt es mehrere Enden, die zum Weiterspielen anregen, aber Langzeitmotivation geht eigentlich anders.