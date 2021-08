Die 5 besten Android- und iOS-Apps der Woche: Rallye und Routine

Wie jedes Wochenende bekommt Ihr von NextPit eine Auswahl von 5 kostenlosen oder kostenpflichtigen mobilen Anwendungen und Spielen, die uns im Google Play Store und im Apple App Store aufgefallen sind.

Wenn man es negativ sehen will, ist Sonntag der Tag, nachdem es wieder in eine neue Arbeitswoche geht. Aber wir sehen es natürlich positiv und so ist der Sonntag der Tag, an dem Ihr regelmäßig fünf neue Apps und mobile Games von uns vorgestellt bekommt. Wie jede Woche habe ich auch heute wieder versucht, Euch die bestmöglichen Apps vorzustellen, die keine Datenfallen oder Mikrotransaktions-Gräber darstellen. Zusätzlich zu meinen eigenen Entdeckungen ergänze ich stets auch die von der NextPit-Community entdeckten und in unserem Forum geteilten Perlen, die ich Euch hiermit ans Herz lege. Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps: Hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps dieser Woche. Routines Beginnen wir mit einer einfachen Produktivitäts-App zum Festhalten Eurer Gewohnheiten. Ihr erstellt Eure eigenen Routinen in Form einer To-Do-Liste, indem Ihr deren Dauer auf 24 Stunden und deren Häufigkeit auf eine Woche festlegt und ihnen eine Startzeit zuweist. Für jede Übung könnt Ihr dann angeben, ob Ihr sie abgeschlossen habt oder nicht. So seht Ihr, ob Ihr Eure Vorsätze einhaltet oder ob Euer Zeitplan angepasst werden muss. Die App ist kostenlos und enthält keine In-App-Käufe, erfordert jedoch die Erstellung eines Kontos und enthält Werbebanner. Außerdem funktionierte meine Gboard-Tastatur nicht, wenn ich die Titel der Routinen schrieb. Fürs Nutzen der App ist keine Genehmigung erforderlich. Die Benutzeroberfläche ist optisch ansprechend, könnte aber in Bezug auf die Ergonomie noch etwas verbessert werden. Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich Routines will Euren Tagesablauf optimieren / © NextPit Ihr könnt die Anwendung Routinen aus dem Google Play Store herunterladen. Tweet2Pic Mit Tweet2Pic könnt Ihr Tweets in .jpg-Bilder "umwandeln". Es ist schöner als ein Screenshot und Ihr könnt einen Dark-Mode auf den Tweet anwenden. Zudem könnt Ihr den übergeordneten Tweet/Thread (dem der ausgewählte Tweet folgt oder auf den er antwortet) ausblenden oder die Bilder, GIFs oder Videos im Tweet ausblenden. Das Konzept ist nicht neu, und ich erinnere mich, dass ich ähnliche Apps schon vor Jahren gesehen habe, aber es ist kostenlos, ohne Werbung, ohne In-App-Käufe und ohne Konto. Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich Tweets als Bilder teilen / © NextPit Ihr könnt die Tweet2Pic-App aus dem Google Play Store herunterladen. Tilla Tilla ist eine Anwendung zur Verwaltung von Abonnements. Ihr könnt alle Eure Abonnements auflisten und dabei den Betrag und die Wiederholung jeder Zahlung angeben. Es ist eine gute Möglichkeit, Eure Ausgaben im Auge zu behalten oder einfach zu sehen, wie viel Geld Ihr für Produkte verschwendet, die Euch größtenteils nicht einmal gehören. Die Anwendung ist sehr einfach, leider noch nicht in deutscher Sprache verfügbar, hat eine sehr saubere und moderne Oberfläche und bietet unzählige verschiedene Währungen für die Abonnementpreise. Keine Werbung und der einzige In-App-Kauf beträgt 2,39 Euro, um die Premium-Version freizuschalten (Cloud-Synchronisation, Datenexport, Dark Mode). Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja, 2,39 € einmaliger Kauf, um alles freizuschalten / Konto: nicht erforderlich Die Schnittstelle von Tilla ist wirklich schön / © NextPit Ihr könnt die Tilla-Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen. Camo Die NextPit Community hat diese App entdeckt und in unserem französischen Forum geteilt. Es handelt sich dabei um eine App, die zuerst für iOS veröffentlicht wurde und im App Store sehr beliebt ist und mit der Ihr Euer Smartphone in eine Webcam "verwandeln" könnt. Im Grunde geht es einfach darum, den Video-Part Eurer Video-Calls zu optimieren, indem das Bild Eures Smartphones mit den Anrufen vom PC/Mac verbunden wird. Ihr habt Zugang zu einer Reihe von Einstellungen und die Anwendung arbeitet mit den gängigsten Videokonferenzdiensten (Zoom, Meet, Teams,...). Camo befindet sich auf Android in der Early-Access-Phase, was bedeutet, dass alle Funktionen kostenlos verfügbar sind. Dies kann sich jedoch nach Abschluss der Testphase ändern. Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich

Ihr könnt die Camo-App aus dem Google Play Store oder dem Apple AppStore herunterladen. Rush Rallye Origins Was? Ein Rennspiel, das nicht vollgepackt ist mit In-App-Käufen? Rush Rally Origins ist ein erstklassiges Rennspiel, das ein wettbewerbsfähiges und herausforderndes Gameplay bietet und gleichzeitig mit schöner Grafik Spaß macht. Die Controller-Unterstützung ist Teil des Spiels und die Steuerung schien mir recht ergonomisch zu sein. Das einzige kleine Problem ist, dass die Kamera im Hubschraubermodus in der Draufsicht zu sehen ist, was der Immersion mancher Spieler abträglich sein kann. Das Spiel kostet 5,49 Euro auf Android und 4,99 Euro im App Store, bietet aber 36 verschiedene Rennen, 4 verschiedene Fahrzeugklassen und läuft mit bis zu 120 FPS. Alles ohne Werbung oder In-App-Käufe. Preis: 5,49 € (Android) oder 4,99 € (iOS) / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich