Die besten Apps der Woche: Diese 5 Downloads müsst Ihr kennen!

Wie an jedem Wochenende zeigen wir Euch 5 Apps, die man als iOS- oder Android-User kennen sollte! Dabei fasse ich Downloads zusammen, die ich beim Testen von Smartphones oder bei Einsendungen aus der Community für gut befunden habe. App geht's!

Im Redaktionsalltag stolpert man immer mal wieder über eine coole neue App! Schließlich verwenden wir neue Testgeräte im Alltag und treiben uns ohnehin viel im Google Play Store oder im AppStore von Apple herum. Während Ihr auf der NextPit-Homepage eine Übersicht mit kostenlosen Apps findet, gibt es hier nur zwei Bedingungen: Die App darf keine Datenkrake sein und Euch nicht mit In-App-Käufen quälen.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps – hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android / iOS-Apps von NextPit für diese Woche.

Privacy Dashboard

Das hier ist eine Anwendung, die mir meine Kollegin Camila vorgeschlagen hat. Der unabhängige Entwickler Rushikesh Kamewar hat eine App entwickelt, mit der Ihr die Vorteile des neuen Datenschutzmanagers in Android 12 schon jetzt nutzen könnt.

Die App ist kostenlos, quelloffen und enthält natürlich keine Werbung oder In-App-Käufe (abgesehen von einem Link, über den man eine Spende an den Entwickler schicken kann).

Dabei zeigt sie Euch eine Zeitleiste der Zugriffe auf Euren Standort, Euer Mikrofon oder Eure Kamera durch Apps auf dem Smartphone an. Wie bei Android 12 zeigt die App nur die Daten der letzten 24 Stunden an und bietet außerdem visuelle Anzeigen, wenn eine oder mehrere Komponenten (Standort, Mikrofon, Kamera) verwendet werden.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Privacy Dashboard gibt Euch einen Vorgeschmack auf Android 12 / © NextPit

Ihr könnt die App aus dem Google Play Store herunterladen.

Humit

Wenn Euch ein Song gefällt, könnt Ihr ihn auf Humit finden, einen 30-Sekunden-Clip auswählen, den Ihr teilen wollt, und ihn dann in Kanälen (die ähnlich wie Subreddits funktionieren) posten. Alternativ lässt sich das Lied auch in einem abonnierbaren Feed direkt in der App teilen.

Wenn Ihr häufig auf der Suche nach neuen Songs seid, könnt Ihr durch die Kanäle und Sender blättern und die Songs anderer Nutzer:innen anhören. Songs lassen sich sogar zu Euren Favoriten hinzufügen und sie werden automatisch in einer Spotify-Wiedergabeliste gespeichert.

Daher lässt sich die App mit Eurem Spotify-Konto synchronisieren und unterstützt bald auch Apple Music, was bedeutet, dass die App auch auf Eure Spotify-Daten zugreift und diese sammelt. Ein eigenständiger Musikstreamingdienst ist Humit aber nicht!

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Spotify

Ich gebe Spotify 1 Jahr Zeit, entweder diese App zu kaufen oder einfach das Prinzip zu kopieren / © NextPit

Ihr könnt die Humit-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

Wear Installer

Haftungsausschluss: Ich besitze keine Smartwatch, daher konnte ich diese Anwendung nicht testen. "Wear Installer" ist eine Early-Access-Anwendung, welche die Installation von Apps auf Eurer mit Wear OS ausgestatteten Smartwatch erleichtern soll.

Offenbar ist die Installation von Apps auf Eurer Smartwatch nicht so einfach, wie sie sein sollte. Der Zweck des "Wear Installer" ist einfach, dass Ihr Anwendungen von Eurem Smartphone auf Eure Wear OS Smartwatch laden könnt.

Die Anwendung ist kostenlos, ohne Werbung oder In-App-Käufe. Ich habe unten ein Video-Tutorial des Entwicklers eingebunden, und in dem Reddit-Post, in dem ich diese App entdeckt habe, waren die Kommentare überwiegend positiv.