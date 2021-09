Top 5 Apps der Woche für Android & iOS: Wetter und eine Puzzle Box

Auch diese Woche möchte ich Euch spannende Apps vorzustellen, die Euch idealerweise weder Eure Daten abluchsen, noch Vermögen an In-App-Käufen verschlingen. Zusätzlich zu meinen eigenen Entdeckungen ergänze ich in diesen Beiträgen auch gerne die von der NextPit-Community entdeckten und in unserem Forum geteilten Empfehlungen.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps reicht die Palette unserer Vorschläge: Hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android / iOS-Apps der Woche.

Schedule Mate

Schedule Mate ist eine Produktivitätsanwendung, die mir wegen ihrer Benutzeroberfläche gefallen hat, die ich sehr schön fand. Die Idee ist, die verschiedenen Aufgaben, die Ihr geplant habt, schnell zu visualisieren.

Ihr könnt Eure Aufgaben in verschiedene Kategorien einteilen, indem Ihr ihnen einen Farbcode zuweist. Ihr könnt dann anhand eines Diagramms sehen, wie sich Eure Aufgaben aufteilen und wie viel Zeit Ihr für eine bestimmte Kategorie aufwenden müsst.

Die Anwendung ist kostenlos und enthält keine In-App-Käufe, aber es gibt Werbebanner am unteren Rand des Bildschirms.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Die Oberfläche von Schedule Mate ist optisch sehr ansprechend / © NextPit

Ihr könnt die Anwendung "Schedule Mate" aus dem Google Play Store herunterladen.

TallTaskk

Ich verspreche, dass dies die letzte Produktivitäts-App in der heutigen Liste ist (und ich habe noch nicht einmal Apps für Notizen erwähnt, ich bin nur vorsichtig). Es ist eine einfache, unprätentiöse To-Do-Listen-App.

TallTaskk sortiert die Liste nach Priorität in Elemente mit Fälligkeitsdatum, Elemente ohne Fälligkeitsdatum und Elemente mit einem To-Do-Datum. Absolvierte Aufgaben erscheinen in der separaten Registerkarte "erledigt" und werden jeden Tag um Mitternacht aus der Aufgabenliste entfernt.

Die App ist kostenlos und kommt ohne In-App-Käufe aus, aber sie enthält Werbebanner am unteren Bildschirmrand.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

TallTaskk ist eine wirklich einfache und minimalistische To-Do-Listen-App / © NextPit

Ihr könnt die TallTaskk-App aus dem Google Play Store herunterladen.

Today Weather

Today Weather ist eine visuell schöne Wetter-App, die mir sofort ins Auge fiel, als ich sie in unserem Forum sah (übrigens vielen Dank an die Community fürs Teilen).

Die App stützt sich auf mehr als 10 Datenanbieter: National Weather Service (weather.gov), Accuweather.com, Here.com, Dark Sky, Foreca.com, Weather.gc.ca, Weatherbit.io, Open Weather Map, Yr.no, Smhi.se, Météo-France, usw. Sie bietet rund um die Uhr Vorhersagen einschließlich der Niederschlagswahrscheinlichkeit sowie Indikatoren für Luftqualität, UV-Index und Pollenflug. Außerdem gibt es ein Wetterradar und einen Mondphasenkalender.

Kurz gesagt, der Funktionsumfang und die Menge an Informationen, die von Today Weather angezeigt werden, sind wirklich erstklassig. Die App ist kostenlos und werbefrei, die einzigen In-App-Käufe sind die Freischaltung der Premium-Version (€ 2,39 für 6 Monate, € 3,29 für 1 Jahr oder € 6,99 für lebenslangen Zugang).

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja / Konto: nicht erforderlich

Die Menge an Daten, die Today Weather liefert, ist beeindruckend / © NextPit

Ihr könnt die App Today Weather aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

Barquode | Matrix Manager

Barquode | Matrix Manager ist eine weitere Anwendung, die ich durch die Community in unserem Forum entdeckt habe. Es handelt sich nicht um einen klassischen Barcode-Scanner. Ja, Ihr könnt diese Anwendung zum Scannen von Barcodes verwenden, aber sie lässt Euch auch jeden beliebigen Matrixcode erstellen und speichern.

Ihr könnt die Anwendung sogar mit einem umfangreichen Themensystem individuell gestalten. Die App ist zwar sehr nischenorientiert, aber sie ist sehr gut gemacht und hat eine sehr saubere Oberfläche. Ihr könnt auch andere Funktionen mit einer zweiten Freischalt-App namens Palettes Key freischalten.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: € 1.49 (für Palettenschlüssel) / Konto: nicht erforderlich

Scannt und erstellt jeden erdenklichen Barcode und QR-Code / © NextPit

Ihr könnt die Barquode | Matrix Manager App aus dem Google Play Store herunterladen.

Love – A Puzzle Box Filled with Stories

LOVE – A Puzzle Box Filled with Stories ist eine mobile Portierung eines Puzzlespiels, das kürzlich für Konsolen und PC veröffentlicht wurde. Das Spiel ist erzählerisch angelegt und folgt dem Leben der Bewohner eines Gebäudes, das als Diorama zur Entfaltung der Geschichte dient.

Ihr müsst Rätsel lösen, indem Ihr die Wohnungen in der Zeit reisen lasst, aber die Rätselelemente sind mehr ein Vorwand für die Erzählung als alles andere.

Ich konnte das Spiel recht schnell beenden, bin mir also nicht sicher, ob sich die Investition von 9,99 € für einige von euch lohnt. Aber es hat etwas von einem Indie-Spiel, das ich wirklich mag. Die Experience unterscheidet sich ein wenig von dem, was üblicherweise im Play Store zu finden ist.