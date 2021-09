Casa Casi 24: Liebe liegt in der Luft – Liebe, Sex und Dating-Apps

Die "Casa Casi" – der NextPit-Podcast mit Fabi und Casi – geht in Runde 24 und heute liegt ganz viel Liebe in der Luft. Wir sprechen über Dating-Apps und auch darüber, wie sich das Dating über die Jahre verändert hat.

Da stehe ich nun also: Schaue in der Fußgängerzone anteilslos glücklichen Paaren hinterher und halte dabei mit festem Griff meine Schultüte mit dem Aufdruck "10 Jahre Single" umklammert. Es hat seine Vor- und Nachteile, allein zu sein. Vorteil: Niemand redet mir rein, wenn ich fünf Tage hintereinander mein Lieblingsessen verputzen möchte. Nachteil: Niemand kocht es mir, so dass ich selbst ran muss. Aber für immer allein bleiben ist auch nicht das Wahre, oder?

In den letzten Tagen liegen in meinem Bekanntenkreis Love-Vibes in der Luft. Freunde stürzen sich in ein neues Glück und ja, ich freue mich sehr für sie. Aber ganz tief in mir drin, noch drei Stockwerke unter "Ich hak es ab mit den Beziehungen", vernehme ich ein ganz leises, aber stetes Pochen. Irgendwas in mir fragt ganz schüchtern: "Echt jetzt? Willst Du nicht doch nochmal angreifen irgendwann?"

Ich fühle mich wie Abba, die ohne Not einfach nach 40 Jahren nochmal ein Album raushauen. Wie der Ex-Champion Evander Holyfield, der vor Monaten nochmal mit 58 Jahren in den Ring stieg. Letzterer bezog fürchterlich Prügel, aber das muss ja für mich nichts heißen. Vielleicht also auch für mich Zeit für ein Comeback. Problem: Ich verstehe dieses Dating-Game einfach nicht.

Online-Dating: Längst eher Regel statt Ausnahme

Okay, da wir ja unter uns sind, kann ich es Euch verraten: Ich hab das Dating-Game nicht verstanden, als ich 16 war, hab es mit 30 Jahren nicht durchschaut und jetzt mit 50 halt immer noch nicht. Bei sowas bin ich einfach nicht gut. Umso besser, dass es pfiffige Menschen gibt, die sich noch pfiffigere Plattformen überlegt haben, die Menschen zusammenbringen können.

Genau, wir sprechen im Podcast über Dating-Portale wie Parship oder ElitePartner, über Romancing-Gamifikation-Angebote wie Tinder – und auch ein bisschen über die Liebe an sich. Ein bisschen Schützenhilfe hab ich mir dabei von Ben geholt, der jüngst erst einen Beitrag über die besten Dating-Apps verfasst hat. Ohne den Artikel wüsste ich gar nicht, dass es neben Tinder Plattformen wie Bumble oder Once gibt. Über Letzteres sprachen wir auch kurz im Podcast, denn hier setzt man auf Entschleunigung und lässt Euch nur einen Menschen pro Tag unter die Lupe nehmen.

Die Liebe ist oft nur einen Fingertipp entfernt / © Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Ich lese das, was da im Artikel geschrieben steht, aber es funktioniert für mich einfach nicht. In meiner Welt kann ich nicht ein Bild anschauen und vielleicht noch einen beschreibenden Satz über die Person – und mich dann entscheiden, ob ich diese Person kennenlernen möchte oder lieber doch nicht.

Aber ich bin da auch nicht der Maßstab. Ich hab vor der Aufnahme wieder recherchiert und in ein paar Zahlen reingeschnuppert. Und siehe da: Online-Dating hat längst sein Stigma verloren, welches es noch innehatte, als ich vor Jahrzehnten erstmals meinen Leuten erzählte, ich hätte da wen im Internet kennengelernt. Der Verband BITKOM spricht davon, dass heute jede dritte Person online nach der großen Liebe sucht. Andere Studien haben ergeben, dass durch das Online-Dating doppelt so viel Menschen heiraten, die aus unterschiedlichen Ländern kommen.

Ganz ehrlich finde ich das einen spannenden Gegensatz: Diese Wischen-Treffen-Vergessen-Mentalität, die von Tinder und Co befeuert wird auf der einen Seite und dieses positive Element, um in einer globalisierten Welt den passenden Deckel zu finden. Für mich ist es dennoch nichts, so dass ich nur von außen zuschaue, wie sich andere Menschen online finden.

Algorithmen und KI für die Liebe

Ja, ich kann Euch NextPit-Leser:innen rufen hören: "Sonst biste doch nicht so altmodisch, Boomer" Jau, stimmt. Ich staune, was man mit cleveren Algorithmen anstellen kann und ehrlich gesagt erstaunt mich das auch beim Online-Dating. Es ist so viel komplexer, wie heute der passende Partner ermittelt werden kann. Ich habe dazu ein interessantes Video vom OKCupid-Mitgründer Christian Rudder, seines Zeichens Harvard-Absolvent, gesehen.

Erstaunlich, mit wie viel Mathematik man an das Thema Liebe herangehen kann. Hier könnt Ihr Euch das Video selbst reinziehen: