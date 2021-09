Gratis für Android & iOS: Diese 41 Pro-Versionen sind derzeit kostenlos

Wir starten ins Wochenende und haben wieder kurzzeitig kostenlose Premium-Apps und -Spiele für Android und iOS für Euch zusammengesucht. Seid am besten flott, denn viele der Apps sind vermutlich sehr schnell wieder kostenpflichtig!

Zweimal in der Woche gibt es bei NextPit eine Liste mit kostenlosen Downloads, am heutigen Samstag bekommt Ihr also die zweite Rutsche. Wir weisen darauf hin, dass wir uns dabei genau nicht auf kostenlose Apps und Mobile Games stürzen, die ständig kostenfrei sind. Vielmehr wollen wir Euch Premium-Anwendungen aufzeigen, die eigentlich Geld kosten, momentan aber im Rahmen einer Aktion mal gratis zu haben sind.

Wissen wir, dass eine App nur noch sehr kurze Zeit gratis bleibt, schreiben wir den letzten Tag jeweils dazu. Gerade bei Apple-Apps haben wir im Vorfeld aber null Überblick, wann die kostenlose Phase endet. Findet in unserer Liste Apps, die bereits wieder kostenpflichtig sind, würden wir uns über einen Hinweis in den Comments sehr freuen.

Wie wir auf die Apps und Spiele stoßen, hat Euch Antoine kürzlich im Beitrag "So findet Ihr kostenlose Apps" verraten. Ihr könnt uns zudem im NextPit-Forum auf entsprechende Deals hinweisen.

Ein Tipp noch, bevor es losgeht: Bei Interesse ladet Euch das Spiel oder die Anwendung sofort herunter – auch, wenn Ihr akut keine Verwendung dafür habt. Da der Download sofort in Eure App-Bibliothek wandert, könnt Ihr die Datei im Anschluss sofort wieder löschen und dann neu installieren, wenn Ihr sie gebrauchen könnt.

Kostenlose Android-Apps und Spiele

Kostenlose Android-Apps

Stylish Text ( EUR 1,99 ): Schlichte App, die Euch beispielsweise ASCII-Art, ausgefallene Schriften, Emoji-to-Text erstellen lässt, die Ihr dann bei Twitter, Instagram oder Facebook verwenden könnt.

): Schlichte App, die Euch beispielsweise ASCII-Art, ausgefallene Schriften, Emoji-to-Text erstellen lässt, die Ihr dann bei Twitter, Instagram oder Facebook verwenden könnt. Audio Recorder ( EUR 0,59 ): Nomen est Omen beim Audio Recorder, es geht also darum, Audio aufzunehmen. Ihr könnt Farbthemes, Bitrate und Samplingrate festlegen und Dateien sowohl im AAC- oder auch WAV-Format speichern.

): Nomen est Omen beim Audio Recorder, es geht also darum, Audio aufzunehmen. Ihr könnt Farbthemes, Bitrate und Samplingrate festlegen und Dateien sowohl im AAC- oder auch WAV-Format speichern. SnipBack ( EUR 2,99 ) [Endet Sonntag!]: Tool, um kinderleicht Sprachaufnahmen zu erstellen. Kurze Ausschnitte werden hierbei auf dem Handy gespeichert, um das Auffinden des gewünschten Ausschnitts oder mühselige Transkriptionen zu erleichtern.

) [Endet Sonntag!]: Tool, um kinderleicht Sprachaufnahmen zu erstellen. Kurze Ausschnitte werden hierbei auf dem Handy gespeichert, um das Auffinden des gewünschten Ausschnitts oder mühselige Transkriptionen zu erleichtern. Simple Nav Bar ( EUR 0,79 ): Passt die Symbole in der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand an. Zusätzlich könnt Ihr auch Befehle für langes Gedrückt-Halten festlegen.

Kostenlose Mobile Games für Android

Kostenlose iOS Apps & Spiele

Kostenlose Apps für iOS

Kostenlose Spiele für iOS

