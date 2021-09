Gratis statt 3,49 €: Kinderspiel mit 1 Million Downloads aktuell umsonst

Dabei sind die Peppa Pig-Spiele allesamt kostenpflichtig und passendes Merchandise sogar echt teuer. Die Mobile Games sind allesamt für Kinder zugeschnitten und nach dem, was ich gesehen habe, handelt es sich hauptsächlich um eine Reihe von Minispielen. Die Figuren befinden sich in einer eingefrorenen Umgebung mit einigen interaktiven Elementen.

Im Übrigen sehe ich bei meiner Suche nach günstigen App-Angeboten regelmäßig Spiele von Peppa Pig im Angebot. Und dieses Universum scheint heutzutage bei Kindern super beliebt zu sein. Es ist also sehr gut möglich, dass ihre Eltern – also Ihr – bei Gratis-Aktionen gerne zuschlagen. Taucht mit mir ein in dieses "Rabbit-Hole", wenn Ihr es nicht schon getan haben.

Warum lohnt sich der Download von Peppa Pig: Theme Park?

Das Spiel wird, wie auch die anderen Ausgaben aus diesem Universum, von Entertainent One entwickelt. Auf seiner offiziellen Website erklärt der Publisher, dass "die meisten unserer Dienste einen Bereich für Kinder (den 'Kinderbereich') und einen separaten Bereich für Eltern (den 'Erwachsenenbereich') enthalten".

Im Kinderbereich können die Kinder nur das Spiel spielen. Im Allgemeinen bieten wir im Kinderbereich keinen Platz an, an dem sich ein Kind selbst registrieren oder persönliche Daten eingeben kann. In der Regel ist der einzige Bereich, in dem jemand persönliche Daten direkt eingeben kann, der Erwachsenenbereich.

Aber mir ist die Datenschutzpolitik ein wenig zu lasch. Wenn Ihr ein Konto erstellt, online spielt (einige Peppa PIg-Spiele haben einen Mehrspielermodus) oder an Wettbewerben teilnehmt, kann der Herausgeber die von Euch eingegebenen persönlichen Daten über Euch und Euer Kind sammeln.

Sie schließt auch nicht die Möglichkeit aus, dass diese Daten in einem Land außerhalb der EU gespeichert werden (und daher weniger von der DSGVO betroffen sind). Bei diesem speziellen Spiel, Peppa Pig, musste ich kein Konto erstellen und konnte offline spielen, ohne irgendwelche Daten anzugeben. Ein kurzer Scan auf der Exodus-Plattform ergab nur einen Analytics-Tracker für Firebase im App-Code und einige Standardberechtigungen.

Keine verdächtigen / gefährlichen Elemente im Code von Peppa Pig: Theme Park unter Android! / © exodus

Im Play Store wird Peppa Pig: Theme Park mit 4,1 von 5 Sternen bei 5844 Bewertungen bewertet und wurde über 1 Million Mal heruntergeladen. Aber im App Store hat das Handyspiel eine viel niedrigere Bewertung, nur 2,9 von 5 Sternen bei 15 Bewertungen. Die meisten negativen Kritiken verweisen auf zahlreiche Bugs, die das Spiel angeblich unspielbar machen.

Ich persönlich habe ein paar Level auf einem Samsung Galaxy Z Fold 3 getestet und hatte keine Probleme. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die letzte Aktualisierung des Spiels ein Jahr zurückliegt. Glücklicherweise gibt es keine Werbung oder In-App-Käufe. Wollt Ihr diese für Euer Kind dennoch deaktivieren, gibt's im verlinken Artikel eine ausführliche Anleitung.

Die Welt der Kinderspiele ist also nicht nur rosig, wie Ihr hier lesen konntet. Ich denke, dass dieses Spiel dennoch empfehlenswert ist, um Eure "Peppa Pig"-Sammlung zu vervollständigen. Vorausgesetzt, Ihr erstellt kein Konto und gebt keine persönlichen Daten an.